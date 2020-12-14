AKUZEM’de görev değişimi

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde(AKUZEM) görev değişimi gerçekleşti. Yaklaşık üç yıldır merkez müdürlüğü görevini üstlenen Prof. Dr. Cengiz Şengül, görevini Doç. Dr. Ümit Deniz Uluşar’a devretti.

Merkez çalışanlarının da hazır bulunduğu devir teslim töreninde Doç. Dr. Ümit Deniz Uluşar, Prof. Dr. Cengiz Şengül’e çiçek takdim ederek önceki dönem çalışmaları için teşekkür etti. Prof. Dr. Cengiz Şengül “Mensubu olmaktan gurur duyduğum Üniversitemizde yaklaşık üç yıldır yürüttüğüm merkez müdürlüğü görevimde, merkezimizi daha iyi noktaya taşımak için çalışmalar yaptık. Beraber görev yaptığımız tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni görevinde Doç. Dr. Ümit Deniz Uluşar hocamıza başarılar diliyorum” dedi.

Doç. Dr. Ümit Deniz Uluşar, görev süresi boyunca Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi’ne yeni dönemde en iyi şekilde katkı sağlayacaklarını ifade etti.

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