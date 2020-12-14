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'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (6)

DHA

'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (6)


'ALT GEÇİTLER SUYLA DOLDU, ARAÇLAR YOLDA KALDI'
Antalya'da 2 gündür devam eden sağanak yağışın akşam saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor. Yağışların sürdüğü kentte sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurun öğle saatlerinde etkisini iyice arttırmasıyla alt geçit ve yollar suyla dolarken, bazı araçlar da suda mahsur kaldı. Gelen ekipler araçlarında mahsur kalanları kurtarırken, alt geçitlerde bulunan sular ise rögar kapaklarının açılmasıyla giderilmeye çalışıldı. Yağmurla beraber şehir merkezinde yoğun trafik oluştu. Konyaaltı ilçesinde yağan yağmurdan dolayı bir ağaç devrilirken yol kısmen trafiğe kapatıldı.
'KÖPRÜ TAŞTI, VATANDAŞLAR GERİ DÖNDÜ'
Konyaaltı ilçesinde Hurma ile Çakırlar mahallelerini birbirine bağlayan Hurma-Çandır Çayı Köprüsü ise yoğun yağıştan dolayı taştı. Konyaaltı Belediyesi ekiplerince köprü araç ve yaya geçişine kapatıldı. Köprünün her iki tarafına uyarı levhaları konulurken, köprü girişlerine kum dökülerek geçiş kapatıldı. Bölgedeki araç ve yayalar taşmadan dolayı geri dönerken, bazı vatandaşlar selfie çekerek anı ölümsüzleştirmek istedi.
Köprünün taştığını gören ve ailesiyle anı ölümsüzleştiren Berkay Güven, "Çakırlar bölgesine geçmek için gelmiştik yol kapalı olduğunu gördük. Bizde anı ölümsüzleştirdik ve geri döneceğiz. Yapacak bir şey yok" dedi.
DERE YATAĞI TAŞTI, SİTE SULAR ALTINDA KALDI
Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki Kültürkent Sitesi'nin yanından geçen dere yatağı yağmur suları nedeniyle taştı. Sular sitenin etrafındaki sokakları ve site bahçesini kaplayınca vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kepçelerle vatandaşları balkonlardan tek tek aldı. İtfaiye erleri kurtardıkları çocukları kucak ve sırtlarına alarak suların içerisinden geçirdi. Evleri sular altında kalan ve itfaiyenin kurtardığı vatandaşlar, Muratpaşa Belediyesi'nin kız yurduna yerleştirildi.
SERİK'TE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Serik'te şiddetli yağışlarla birlikte Kadriye Mahallesi'nde çilek seraları, Belek Mahallesi'nde de muz seraları ve tarım arazileri suyla doldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu başkanlığında kurulan 3 ekip bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Kadriye Muhtarı Süleyman Çalışkan da tespit çalışmalarına katıldı.
Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, "İl ve ilçemizi etkisi altına alan şiddetli yağışa bağlı tahliye kanallarının taşması sonucu özellikle çilek seralarımızı su bastı. Ekiplerimizle birlikte tespit çalışmalarına başladık. Antalya ilinin yüzde 30 çilek üretimi Serik'te yapılıyor. Tamamı zarar görmedi, kısmi zarar var. Tespite başladık" dedi.
KAŞ'TA SERA, EV VE TARLALARI SU BASTI
Antalya'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Kaş'a bağlı Kasaba Mahallesi'nde 7 üreticiye ait 15 dönüm sera sular altında kaldı. Bazı evler ve açık arazideki ekili alanlarda da su baskınları meydana geldi. Derelerin taşması sonrası ise Kasaba Ovası suyla doldu.
Demre ilçesinde ise yağışın etkisiyle birlikte denizde üç renk oluştu. Açıkta mavilikler görülürken, kıyıya doğru kahverengi ve köpükler nedeniyle beyaz görüntü ortaya çıktı.
BAŞKAN TOPALOĞLU: TEYAKKUZDAYIZ
Kemer'de yağışın etkisiyle yollara düşen kaya parçaları da belediye ekiplerince temizlendi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ekiplerin çalışmalarını denetledi. Ekiplere iş güvenliğini almaları ve vatandaşa hizmeti aksatmamaları yönünde telkinlerde bulunan Başkan Topaloğlu, "Belediye olarak teyakkuzdayız. Bölgemizde devam eden şiddetli sağanaktan etkilenen halkımızın yanındayız. Mesai saati gözetmeksizin tüm ekiplerimizle sahadayız. Bazı iş yerlerinde su baskınları oldu. Tarım alanları suyla doldu. İlçemizde bazı yerlerde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Ekiplerimiz ağaç devrilmesi nedeniyle kapanan yolları kısa sürede açtı. Belediye ekiplerimiz her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın tedbir almasını rica ediyorum" dedi.
Adem AKALANTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALANTolga YILDIRIM
2020-12-14 14:50:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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