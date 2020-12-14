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Çaya düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi

DHA

Çaya düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi


Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, belediye işçisi Veli Uyar (37) düştüğü Oba Çayı'nda yaşamını yitirdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Oba Mahallesi Müderrisler Sokak'ta meydana geldi. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan işçi Veli Uyar, Oba Çayı civarındaki parkta temizlik yaparken henüz bilinmeyen nedenle suya düştü. Bir süre sonra Veli Uyar'ı suda hareketsiz halde görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Veli Uyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Veli Uyar'ın cansız bedeni koronavirüs testi yapıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Sara hastası olduğu ve kriz geçirdikten sonra suya düşmüş olabileceği değerlendirilen Veli Uyar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2020-12-14 17:37:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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