Denizde akıntıya kapıldı, hipotermiye girmek üzereyken kurtarıldı

Adem AKALAN/ ANTALYA (DHA)ANTALYA'da sağanağa rağmen Konyaaltı Sahili'nde yüzen ve akıntıya kapılan M.G., hipotermiye girmek üzereyken deniz polisi tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı Sahili 3 No'lu plaj açıklarında meydana geldi. Sağanağa rağmen denize giren M.G., akıntıya kapıldı. Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, joker bot ile M.G.´yi kurtarmak için harekete geçti. 3 No'lu plaj açıklarında balıkçı şamandırasına sarılmış, hipotermiye girmek üzere olan M.G., deniz polisi ekipleri tarafından bota alındı. M.G., polis ekipleri tarafından battaniye ile sarılıp, vücut ısısı korunmaya çalışıldı. Kaleiçi Yat Limanı´nda sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı M.G., hastaneye götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-12-14 21:42:16
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