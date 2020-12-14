'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (9)

'Sizce kim bu bebek?'

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SEL SULARI OTOMOBİLİ 5 KİLOMETRE SÜRÜKLEDİ

Kumluca´da bugün etkili olan sağanak sonrası Ortaköy Mahallesi´nde saat 11.00 sıralarında sel meydana geldi. Sel suları, Soner Kırdal´ın evinin önünde park halindeki otomobilini sürükleyip, götürdü. Kırdal ve kardeşleri gün boyu otomobili aradı ancak bulamadı. Otomobil, akşam saatlerinde sele kapıldığı yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Sarıcasu Mahallesi Karamıklar mevkisinde Baysı Deresi üzerindeki bir köprünün ayaklarına takılmış halde bulundu. Hurdaya dönmüş otomobil çekiciyle Soner Kırdal'ın evinin önüne getirildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2020-12-14 22:35:07



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