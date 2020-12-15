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ABD'li çift: Pandemi sürecini Alanya'da geçireceğiz, Türkiye daha güvenli

DHA

ABD'li çift: Pandemi sürecini Alanya'da geçireceğiz, Türkiye daha güvenli


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ABD´de yaşayan Jemal Ali (64) ve Jemile Yusuf (54) çifti, koronavirüs salgınının ülkelerinde de yayılmasıyla birlikte bu dönemi Türkiye'de geçirmek için Antalya'nın Alanya ilçesindeki evlerine geldi. Ancak bir süre sonra koronavirüse yakalanıp hastalığı yenen çift, sağlıkçıların gösterdiği ilgiden memnun kaldı. ABD´ye dönmeyi düşünmeyen çift, "Türkiye daha güvenli ve kurallar daha sıkı" dedi.
Washington Eyaleti'ne bağlı Seattle kentinde yaşayan, aslen Eritreli olan ABD vatandaşı Jemal Ali ve eşi Jemile Yusuf, İstanbul ve Yalova Çınarcık'taki evlerinin ardından yaklaşık 3 yıl önce Alanya'dan da bir ev satın aldı. Yıl boyunca dünyanın birçok ülkesine giderek emekliliğin tadını çıkaran çift, belirli aralıklarla da Türkiye'ye gelerek tatil yapıp, ülkeyi gezdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ABD'de de yayılmaya başlamasıyla birlikte çift bu yıl temmuz ayında Türkiye'ye geldi ancak ülkelerine dönmedi. ABD'de salgının etkisini azaltmasını bekleyen çift, Türkiye'nin aldığı koronavirüs önlemlerinden de memnun olduklarını söyledi.
'KENDİMİZİ DAHA GÜVENDE HİSSETTİK'
Alanya'da bulundukları dönemde koronavirüsü de atlattıklarını anlatan Jemal Ali, alınan tedbirlere, hastalık sürecinde kendileriyle ilgilenen doktorlara, hastalıkla ilgili ülkedeki tedavi sürecine hayran kaldıklarını kaydetti. Jemal Ali, "Biz Türkiye'ye gidip geliyorduk. ABD'ye gittiğimiz süreçte durum kötüye gittiği için 4 ay orada kapalı kaldık. Türkiye'ye gelemedik. ABD ile Türkiye arasında koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirler konusunda farklar var. ABD'de herkes özgür, istediği gibi davranabiliyor. Ama Türkiye'de koronavirüs süreci daha kesin kurallara bağlı olduğu için burada kendimizi daha güvende hissettik. Biz buraya geldiğimizde maalesef eşimle birlikte koronavirüs sürecini de yaşadık. Doktorların ve sağlık çalışanlarının bize gösterdiği ilgi ve alaka yaşadığımız bu süreç bizi çok şaşırttı ve hoşumuza da gitti. Koronavirüs olduktan sonra 3 tane doktor evimize geldi, kontrollerimizi yaptı. Muhtar geldi bizi kontrol etti yani olayın arkasını mutlaka takip ediyorlar. Sonrasında iyileştik, kendimize geldik. Şu anda da gayet iyiyiz. Buraları dolaşıyoruz, Türkiye'yi geziyoruz. Seviyoruz burada yaşamayı" dedi.
'TÜRKİYE'Yİ DAHA ÖNCE BÖYLE BİLMİYORDUK'
Alanya'yı çok sevdiklerini söyleyen Jemile Yusuf, Türkiye'yi, Alanya'yı keşfetme süreçlerini anlatırken, şunları söyledi:
"Buranın havası çok güzel. Çok arkadaş canlısı bir şehir. Burada ABD'den, Afrika'dan, Avrupa'dan her türlü insan bulabiliyoruz. Çok güzel bir şehir. Biz Türkiye'yi daha önce böyle bilmiyorduk. Bir arkadaşımız bize 'gelin buraları bir görün' dedi. Biz de geldik ve çok şaşırdık, çok hoşumuza gitti. Burada kalmaya karar verdik. Burası bizim için harika bir yer. Burada dünyanın her ülkesinden insanlar var. Emeklilik hayatını yaşamak için ideal bir yer. Biz aslında başlangıçta Güney Amerika'da kalıp emekliliğimizi yaşamayı düşünüyorduk ama Türkiye'ye geldik. Arkadaşlarımız da buraya geldi."
'SAĞLIK SİSTEMİNDEN ÇOK ETKİLENDİKLERİNİ BİLİYORUZ'
Emlak Profesyonelleri Derneği (The Turkish Property Professionals-TTPP) Başkanı Dr. Yakup Uslu da koronavirüs sürecinde Alanya'da evi olan birçok turistin ülkesine dönmek yerine bu dönemi burada geçirdiğini söyledi. Uslu, ABD vatandaşlarının da Alanya'da çok olduğunu aktarırken, şunları kaydetti:
"Pandemi boyunca yurt dışından birçok misafirimiz Türkiye'ye geldi ve burada yaşamayı tercih etti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden azımsanmayacak derecede Amerikalı pandemi sürecini Türkiye'de geçirdi. Özellikle Afrika kökenli dostlarımız, İran kökenli dostlarımız, Kanada'dan, ABD'den gelerek pandemi dönemini geçirdiler. Kendileri Türkiye'de yaşadıkları bütün olayları bize anlatıyorlar. Özellikle sağlık sisteminden çok etkilendiklerini biliyoruz. Türkiye'de filyasyon olayı ve insanların koronavirüsü ne kadar ciddiye aldığıyla ilgili çok şaşırdıklarını söylüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar yaşamı bir özgürlük olarak görüyor ve kimsenin kendisine bir şey yaptırmasını istemiyor. Bu yüzden maske takmayan çok insan var. Buraya gelen dostlarımızın bazıları koronavirüs geçirmiş. Bu dönemde doktorlar ve sağlık ekipleriyle yaşadıkları çok hoşlarına gitmiş, çok etkilenmişler. Şu anda birçok müşterimizle görüşüyor, onları yeni alınan kararlarla ilgili haberdar ediyoruz. Yabancı dostlarımız Türkiye'de yaşamaktan oldukça memnun."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2020-12-15 08:14:35

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