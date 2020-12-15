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Rus kadın herkesi kıskandırdı Dünyaca ünlü sahilde tek başına denize giren Rus kadının deniz keyfi görenleri şaşırttı

İHA

Rus kadın herkesi kıskandırdı Dünyaca ünlü sahilde tek başına denize giren Rus kadının deniz keyfi görenleri şaşırttı

Antalya’da 2 gündür etkili olan sağanağın ardından bugün yağmur yağmayınca dünyaca ünlü sahile gelen Rus kadın, dev dalgaların oluşturduğu köpüklerin arasında denize girdi. Havanın soğukluğuna aldırış etmeyen Rus kadın, “Her gün denize giriyorum ama dün çok büyük dalgalar vardı giremedim. Burada yaşamayı çok seviyorum” dedi.
Antalya ve ilçelerinde 3 gün süren sağanağın ardından hayat normale dönmeye başladı. Dün gece saatlerine kadar süren yağış, bugün sabah saatlerinden itibaren dururken, kentte kapalı bir hava hakim oldu. 2 gündür evlerine kapanan Antalyalılar ise yağışın olmadığını görünce dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelip spor ve yürüyüş yaptı, bazıları da balık tutmayı tercih etti. Sahile çocuklarıyla birlikte gelen Rus bir kadının ise deniz keyfi görenleri şaşırttı. Dalgaların dövdüğü sahilde köpüklerin arasına giren genç kadın, uzun süre suyun tadını çıkardı. Çocuğuna cep telefonunu vererek keyifli anlarını ölümsüzleştiren Rus kadın, kendisini çeken gazetecilere de poz vermeyi ihmal etmedi.

“Burada yaşamayı çok seviyorum”
Antalya’nın çok güzel bir kent olduğunu belirten Rus Urapina Rita, “Burada yaşamayı çok seviyorum. Özellikle Konyaaltı bölgesi muhteşem. Her gün denize giriyorum. Dün giremedim çünkü büyük dalgalar vardı.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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