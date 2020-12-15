Muratpaşa’da mobil atık merkezlerinin sayısı artıyor

Muratpaşa Belediyesi, Çevreci Komşu Kart kapsamında 9 mahalle ve Falez 2 Park’ta kurduğu mobil atık getirme merkezlerine 3 yeni nokta daha ekledi. Elektrikli ve elektronik atık bölümünün de yer aldığı 6 gözlü atık noktaları, Aydın Kanza Parkı, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı ve Meltem Mahallesi’nde yer alıyor.

Antalya’da Çevreci Komşu Kart projesiyle 510 bini aşkın nüfusa sahip Muratpaşa’da cam, kağıt, plastik gibi nitelikli evsel atıklarının geri dönüşümünü sağlayan Muratpaşa Belediyesi, mobil atık merkezlerinin sayısını arttırıyor.

Kağıt, plastik ve metal, cam ve bitkisel atık yağ olmak üzere 4 toplama haznesi bulunan atık toplam istasyonları Soğuksu, Deniz, Altındağ Yenigün, Meydankavağı, Kızıltoprak, Yeşilbahçe, Şirinyalı, Yeşilbahçe mahalleleriyle Falez 2 Park’a kurulurken Muratpaşa Belediyesi, 3 noktada daha mobil atık merkezi oluşturdu. Her atık grubu için aynı bölümlerin yer aldığı ayrıca elektrikli ve elektronik atıklar için ayrı haznenin yer aldığı 6 gözlü atık noktaları Aydın Kanza Parkı, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı ve Meltem Mahallesi’nde yer alıyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, mobil atık getirme merkezleri ve yeni yılda yepyeni özellikler kazanacak Çevreci Komşu Kart projesiyle, geri dönüşümün bir alışkanlık, kültür olarak Muratpaşa’da hayatın parçası haline gelmeye başladığını söyledi. Ambalaj atıklarının geri dönüşümle hammadde olarak ekonomiye kazandırılmasının hem kaynak tasarrufu hem de çevrenin korunmasının sağladığını belirten Başkan Uysal, “Çevreci Komşu Kart’la bunu gerçekleştiren komşularımız ise aile ekonomileri için bugüne kadar hiç olmayan bir maddi kaynak sağlıyor” dedi.

Çevreci Komşu Kart’ın en büyük farkının da bu ödül sistemi olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, yeni yılda uygulamaya alınacak yeni yazılımıyla artık cep telefonlarının Çevreci Komşu Kart’a dönüşeceğini ve projeyle kazanılan puanların üye iş yeri sınırı olmadan kredi kartı pos cihazı olan her yerde, online alışverişte kullanılabileceği gibi ATM’lerden nakit olarak da çekilebileceğini söyledi.

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