Antalya'da selin vurduğu tarım alanlarında zarar büyük

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da selin vurduğu tarım alanlarında zarar büyük

DHA

Antalya'da selin vurduğu tarım alanlarında zarar büyük


Semih ERSÖZLERAlparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da 4 gün aralıksız süren yağış nedeniyle kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Birçok açık ve kapalı tarım alanı su altında kalırken, ekili ürünler çürüyerek kullanılamaz hale geldi. 9 bin 530 dekar tarım alanının zarar gördüğü kentte yaralar sarılmaya çalışılıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Antalya'da, 4 gün boyunca aralıksız süren yağış nedeniyle birçok noktada su baskını yaşandı. Evlerin ve işyerlerinin su altında kalarak büyük zarar gördüğü kent merkezine 24 saat içerisinde 161.5, Serik ilçesine ise 120.7 kilogram yağış düştü. Bu yağış miktarları 2020 yılında 24 saatte düşen en yüksek yağış miktarı oldu.
Yağışın en çok zarar verdiği Serik'te dere yatakları taştı, birçok tarım alanı su altında kaldı. Hasadı yaklaşan özellikle çilek seraları sel suları nedeniyle tamamen çamura bulandı. Üreticiler, dönüm başına ortalama 10 bin lira zarar ederken, zararın boyutu ise suların tamamen çekilmesinin ardından yapılacak çalışma ile belirlenecek. Yağışın bugün etkisini yitirmesiyle birlikte üretim alanlarına gelen çiftçiler, yaralarını sarmaya başladı.
9 BİN 530 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Antalya Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ilk tespitlerine göre şiddetli yağışın Alanya, Manavgat, Serik, Aksu ve Gazipaşa ilçelerinde kapalı üretim alanlarında 3 bin dekar, açık üretim alanlarında ise 6 bin 530 dekar alanda zarara neden olduğunu açıkladı. Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise 96 üreticiye ait 1335 dekar örtü altı üretim alanının zarar gördüğü kaydedildi. Zararın en fazla Kadriye ve Çakallık mahallelerinde olduğu belirtilen açıklamada, 1095 dekar çilek, 110 dekar domates, 100 dekar biber, 30 dekar salatalık yetiştirilen alanın zarar gördüğü belirtildi.
'FİYATLARA YANSIR'
Üretici Muharrem Aksoy, domates, çilek ve biber üretimi yaptığı 80 dönüm alanın zarar gördüğünü anlattı. Derin drenajlar olmadığından dolayı seralarına sel suyunun girdiğini ifade eden Aksoy, "En az 70 gün sonra yeniden üretim yapabilirim. 1 dönümde 10 bin lira zararım var çilekte. Biberde çok fazla zarar yok ama domates seralarında yüzde 20-30 verim kaybı oldu. Bu durum fiyatlara da yansır" dedi.
'400 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR'
Çilek üreticisi Mehmet İçin ise 25 dönümlük çilek serasında haftalık 400 kasa çilek topladığını söyledi. Sel gelince çileklerin çamura bulandığını kaydeden İçin, "Tahminen zararımız 400 bin liraya yakın. Bu çileklerin artık hiçbiri tüketilemez. Bu çilekleri toplayıp atıp, yeniden mahsul çıkarmak için toprağın kurumasını beklememiz lazım. Mart ayında tekrar ekim yapacağız" diye konuştu.
'SADECE OTURUP İZLEDİM'
9 dönüm arazide çilek ektiğini aktaran Zeynel Burun, "7 dönüm arazimiz tamamen su altında kaldı. Hava düzelince temizleme çalışmalarımıza başlayacağız. 15 gün ancak temizliği sürer, ardından bakımını yapacağız. 2 ay sonra tekrar mahsul almayı bekleyeceğiz. Yaklaşık 150 bin lira zararımız var. Suyu gören ürünler 3 gün içerisinde tamamen çürüyor. 2 gündür uyku uyuyamadık, sürekli seramıza gelip gidiyoruz. İlk geldiğimizde sera sular içerisindeydi. Sadece oturup izledim" dedi.
Yağışın en çok etkilediği yerlerden Kadriye Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Çalışkan ise akarsu yatakları doğru şekilde tahliye yapmadığı için sel baskınlarının olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Semih ERSÖZLERAlparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ
2020-12-15 13:13:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastanın ağız içinden alınan doku, idrar yoluna nakledildi
YEREL HABERLER Hastanın ağız içinden alınan doku, idrar yoluna ...
Muratpaşa’da mobil atık merkezlerinin sayısı artıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’da mobil atık merkezlerinin sayısı artıyor
Sağanak sonrası dünyaca ünlü sahil define avcısıyla doldu Bir define avcısının tatilcilere ilginç mesajıysa güldürdü Define avcısı Ramazan Beyaz: “Tüm ülkedeki vatandaşlar tatilde buraya gelsin. Bol bol bozuk para, altın ve gümüş düşürsünler, bizde kazanmaya devam edelim"
YEREL HABERLER Sağanak sonrası dünyaca ünlü sahil define avcısıyla ...
Rus kadın herkesi kıskandırdı Dünyaca ünlü sahilde tek başına denize giren Rus kadının deniz keyfi görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Rus kadın herkesi kıskandırdı Dünyaca ünlü sahilde ...
Serik'te bin 335 dekar örtü altı tarım alanı zarar gördü Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu: "Su baskınına en çok maruz kalan ürünlerin çilek, domates, biber ve hıyar olduğu tespit edilmiştir"
YEREL HABERLER Serik'te bin 335 dekar örtü altı tarım alanı zarar ...
Muratpaşa Belediyespor takımı, Üsküdar deplasmanında
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor takımı, Üsküdar deplasmanında
Antalya tarımına dijitalleşme desteği
YEREL HABERLER Antalya tarımına dijitalleşme desteği
Patates depolarda alıcı bekliyor
YEREL HABERLER Patates depolarda alıcı bekliyor
Göle dönen yolda jet ski keyfi
YEREL HABERLER Göle dönen yolda jet ski keyfi
Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu Yangını izlemek için toplanan meraklı kalabalık, maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
YEREL HABERLER Lojman olarak kullanılan binadaki yangın ...
Sel suları dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarasının girişini kapattı Mağaranın ağzı kapandı, suyun rengi kahverengiye döndü Kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu, oluşan şelaleler görsel şölenler oluşturdu.
YEREL HABERLER Sel suları dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarasının ...
500 milyon kişi maskeli tatil yaptı
YEREL HABERLER 500 milyon kişi maskeli tatil yaptı
ABD'li çift: Pandemi sürecini Alanya'da geçireceğiz, Türkiye daha güvenli
YEREL HABERLER ABD'li çift: Pandemi sürecini Alanya'da geçireceğiz, ...
Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi 3 bin dekar kapalı, 6530 dekar ekilin alan selden zarar gördü
YEREL HABERLER Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar ...
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (9)
YEREL HABERLER 'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu ...
Sele kapılan otomobil 5 kilometre uzaklıkta bulundu Önüne katıp götürdüğü otomobilin hali selin kuvvetini ortaya koydu
YEREL HABERLER Sele kapılan otomobil 5 kilometre uzaklıkta ...
Denizde şamandıraya sarılmış halde bulunan şahsı deniz polisi kurtardı
YEREL HABERLER Denizde şamandıraya sarılmış halde bulunan şahsı ...
Denizde akıntıya kapıldı, hipotermiye girmek üzereyken kurtarıldı
YEREL HABERLER Denizde akıntıya kapıldı, hipotermiye girmek ...
Antalya'da Ukraynalı kadının evinde şüpheli ölümü Evdeki klima soğuk ayarında bulunurken, kadının yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlendi
YEREL HABERLER Antalya'da Ukraynalı kadının evinde şüpheli ...
Ukraynalı asıllı kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ukraynalı asıllı kadın evinde ölü bulundu
Dedesi tarafından hareketsiz bulunan genç hastanede öldü
YEREL HABERLER Dedesi tarafından hareketsiz bulunan genç hastanede ...
Çaya düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Çaya düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi
Korkuteli Emniyet Müdürlüğüne Uğur Gülcü Atandı
YEREL HABERLER Korkuteli Emniyet Müdürlüğüne Uğur Gülcü Atandı
Tek tırnaklı Hayvanlara mikroçip takılıyor
YEREL HABERLER Tek tırnaklı Hayvanlara mikroçip takılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X