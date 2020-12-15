Yabancıya konut satışı, kasımda yüzde 24 arttı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde 11 ayda satılan konut sayısını açıkladı. 11 ayda yüzde 21.5 artışla 1 milyon 393 bin 335 konut satıldı. Yabancılara konut satışı ise kasım ayında yüzde 24.4 arttı.

Bu yıl 11 aylık dönemde, ülke genelinde 1 milyon 393 bin 335 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artış yaşandı. Ocakkasım döneminde ipotekli konut satışı yüzde 98 artarak 558 bin 706, diğer satış türleri ise yüzde 3,4 azalarak 834 bin 629 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 0,8 azalarak, 432 bin 842 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 35,2 artarak 960 bin 493 olarak gerçekleşti.

KASIM RAKAMLARI

Kasım´da konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 158 konut ve yüzde 18,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 710 konut ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 6 bin 574 konut ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 23 konut ile Hakkari ve 78 konut ile Bayburt oldu. İlk defa satılan konut sayısı yüzde 25 azalarak 36 bin 658 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 32,6 oldu. İkinci el konut satışları yüzde 15,2 azalış göstererek 75 bin 825 oldu.

YABANCILARA SATIŞ ARTIYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası uçuşların durduğu mart-temmuz döneminde en çok etkilenen sektörlerden biri de yabancılara konut satışı oldu. Temmuzdan itibaren uçuşların kademeli açılmasıyla, eylül itibarıyla yabancılara konut satışı artışa geçti. Kasım ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24.4 artışla yabancılara toplam 4 bin 962 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara konut satışında, kasım 2020'de ilk sırayı yüzde 29.6'lık artış ve 2 bin 443 konut ile İstanbul aldı. İkinci sırayı yüzde 8 artış ve 893 konut ile Antalya aldı. Diğer iller 297 konut ile Ankara, 182 konut ile Yalova ve 174 konut ile Bursa oldu.

11 AYLIK SATIŞTA PANDEMİ DÜŞÜŞÜ YAŞANDI

Yabancılara konut satışında 11 aylık toplamda pandemi nedeniyle uçuşların durdurulduğu aylardaki kayıplar etkili oldu. Toplam satışa bakıldığında geçen yıla göre yüzde 10.5'lik düşüşle bu yıl yabancılara 26 bin 385 konut satıldı. Türkiye'de yabancıların en çok konut satın aldığı il 16 bin 867 ile İstanbul oldu. İkinci sırada 6 bin 946 konutla Antalya geliyor. Diğer iller sırasıyla, Ankara 2 bin 473, Yalova 1190, Bursa 1242, Mersin 1154, İzmir 827, Samsun 791, Sakarya 772, Kocaeli 435. DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-12-15 13:24:59



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