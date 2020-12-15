Tütüncü: "Kafeler Caddesi gezilecek yerler listesinde olacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tütüncü: "Kafeler Caddesi gezilecek yerler listesinde olacak"

İHA

Tütüncü: "Kafeler Caddesi gezilecek yerler listesinde olacak"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, güzelleştirme çalışması tamamlandığında Kültür Mahallesi’ndeki Kafeler Caddesi’nin, Antalya'da gezilecek yerler listesine eklenen bir yer olacağını söyledi.
Kepez Belediyesinin, üniversite öğrencilerine yönelik işletmelerin yoğun olarak bulunduğu Kültür Mahallesi’nde, Kafeler Caddesi olarak bilinen 3805 Sokak’ta başlattığı cadde düzenlemesi hızla tamamlanıyor. Yüklenici firma, bölgede yaşayanların fikirleri alınarak hazırlanan proje kapsamında cadde düzenlemesini yapıyor. İş makineleriyle cadde üzerindeki asfalt ve parke taşlarının kaldırılmasından sonra projenin uygulanmasına geçildi. Dekoratif elektrik direklerinin dikildiği caddede, baskı beton kaldırım çalışması da başladı.
Şantiye alanını 4. kez ziyaret eden Tütüncü, cadde boyunca bir süre yürüyerek yapılan çalışmaları inceledi. Baskı beton çalışmasını da dikkatli bir şekilde inceleyen Tütüncü, yüklenici firmanın cadde düzenlemesinde kullanacağı malzemelerin seçimiyle ilgili düşüncelerini de paylaştı.

“Esnaf için 7 gün 24 saat mesai”
Bölge esnafının düzenlemeyle ilgili düşüncelerini de dinleyen Tütüncü, yaptığı açıklamada, “Kafeler Caddesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Verdiğimiz süre içerisinde çalışmaları bitirip, bir an evvel caddeyi hemşehrilerimizin kullanımına açmak en önemli vazifemiz. Çünkü bu tip yatırımları yaparken, çevreye geçici rahatsızlıklar veriyoruz. Verdiğimiz geçici rahatsızlıkları minimum seviyeye indirmek en büyük hedefimiz. O bakımdan kısıtlamanın olduğu günler de dâhil olmak üzere 7 gün 24 saat çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

“Kültür’ün değerine değer kattık”
Hakan Tütüncü, cadde düzenlemesinin çok yakında tamamlanacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kafeler Caddesi’nin bulunduğu Kültür Mahallesi, yakın bir geçmişe kadar gecekondu mahallesiydi. Mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözerek, mahallenin kentsel dönüşümünü sağladık. Kültür Mahallesi’nin üniversiteye yakın olmasından dolayı ciddi bir potansiyeli vardı. Mahallenin, Akdeniz Üniversitesi’ne yakınlığı ile öğrenci yerleşimine müsait olması avantajlarını ön plana çıkararak, bölgede ayrı bir katma değer oluşturduk. İşte oluşturduğumuz bu katma değere, cadde düzenlemesiyle yenisini ekliyoruz”

“Antalya’nın cazibe merkezi olacak”
Kafeler Caddesi’nin, Antalya'nın yeni cazibe merkezi olacağına işaret eden Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, “Bu cadde, gençler için önemli bir mekân oluyor. Arzu ederim ki, Kafeler Caddesi, Antalya'ya gelen ziyaretçilerimizin de gezebileceği bir yer olsun. Kafeler Caddesi, Antalya'da gezilecek yerler listesine eklenebilecek bir alan olsun ki, olacak. Kafeler Caddesi düzenlemesine başlarken hedefimiz buydu. Bu hedefimizi gerçekleştirerek, bölgenin değerine değer katacağız. Cadde üzerindeki vatandaşlarımızın mülkleri, işyerleri de ayrı bir değer kazanacak” dedi.

“Cadde düzenlemesi ortak akılla yapılıyor”
Tütüncü, cadde düzenlemesini, bölgede yaşayanların fikirlerini alarak hazırladıklarını belirterek, “Cadde düzenlemesini, esnaf arkadaşlarımızla, mahalle sakinlerimizle uzunca bir süre istişare ettik. Tamam, güzel bir cadde düzenlemesi yapalım ama cadde trafiğe kapalı mı, açık mı olsun ya da tek yönlü bir yol mu olsun? Bu sorularla alakalı anket çalışmasıyla, istişarelerle ortak akıl ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu istişareler neticesinde caddenin her iki yöne de trafiğe açık olması ve yürüyüş alanlarının biraz daha genişletilmesi şeklinde bir düzenlemesi yapılması fikri ortaya çıktı” diye konuştu.

Cadde düzenlemesinde neler var
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, bölgedeki esnafın ve yaşayanların talepleri doğrultusunda hazırladığı proje kapsamında sokağın düzenlemesi yapılıyor. 75. Yıl Caddesi ile Dumlupınar Bulvarı arasındaki 20 metre genişliğinde ve 954 metre uzunluğundaki caddede, iki yönlü trafik akışını koruyan bir proje hazırlandı. Proje kapsamda, iş makineleriyle mevcut asfalt kazılarak, kaldırıldı. Kaldırım ve yol genişliklerinin orantılı olarak yeniden düzenleneceği caddede, sıcak asfalt ve baskı beton kaldırım çalışması yapılacak. Dekoratif mantar park taşlarının konulacağı kaldırım da, görme engelliler için yürüyüş yolu da olacak. Yol kenarlarında otopark alanları oluşturulacak ve çöp konteynırları yer altına alınacak. Çeşitli türde ağaçların dikileceği yayalaştırılmış alanlara, oturma mobilyaları konulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rusya domates ve biber ihracatını durdurdu, ihracatçı tepkili ATB Başkanı Ali Çandır: "Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan olduk" ""Biz 200 bin tonluk domates kotasının kaldırılmasını talep ederken, Rusya İzmir ve Antalya’dan domates biber ithalatını kahverengi buruşuk virüsü ve dolgunluk virüsü gibi hastalıkları bahane ederek durdurdu"
YEREL HABERLER Rusya domates ve biber ihracatını durdurdu, ihracatçı ...
Antalya'da selin vurduğu tarım alanlarında zarar büyük
YEREL HABERLER Antalya'da selin vurduğu tarım alanlarında zarar ...
Hastanın ağız içinden alınan doku, idrar yoluna nakledildi
YEREL HABERLER Hastanın ağız içinden alınan doku, idrar yoluna ...
Muratpaşa’da mobil atık merkezlerinin sayısı artıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’da mobil atık merkezlerinin sayısı artıyor
Sağanak sonrası dünyaca ünlü sahil define avcısıyla doldu Bir define avcısının tatilcilere ilginç mesajıysa güldürdü Define avcısı Ramazan Beyaz: “Tüm ülkedeki vatandaşlar tatilde buraya gelsin. Bol bol bozuk para, altın ve gümüş düşürsünler, bizde kazanmaya devam edelim"
YEREL HABERLER Sağanak sonrası dünyaca ünlü sahil define avcısıyla ...
Rus kadın herkesi kıskandırdı Dünyaca ünlü sahilde tek başına denize giren Rus kadının deniz keyfi görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Rus kadın herkesi kıskandırdı Dünyaca ünlü sahilde ...
Serik'te bin 335 dekar örtü altı tarım alanı zarar gördü Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu: "Su baskınına en çok maruz kalan ürünlerin çilek, domates, biber ve hıyar olduğu tespit edilmiştir"
YEREL HABERLER Serik'te bin 335 dekar örtü altı tarım alanı zarar ...
Muratpaşa Belediyespor takımı, Üsküdar deplasmanında
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor takımı, Üsküdar deplasmanında
Antalya tarımına dijitalleşme desteği
YEREL HABERLER Antalya tarımına dijitalleşme desteği
Patates depolarda alıcı bekliyor
YEREL HABERLER Patates depolarda alıcı bekliyor
Göle dönen yolda jet ski keyfi
YEREL HABERLER Göle dönen yolda jet ski keyfi
Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu Yangını izlemek için toplanan meraklı kalabalık, maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
YEREL HABERLER Lojman olarak kullanılan binadaki yangın ...
Sel suları dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarasının girişini kapattı Mağaranın ağzı kapandı, suyun rengi kahverengiye döndü Kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu, oluşan şelaleler görsel şölenler oluşturdu.
YEREL HABERLER Sel suları dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarasının ...
500 milyon kişi maskeli tatil yaptı
YEREL HABERLER 500 milyon kişi maskeli tatil yaptı
ABD'li çift: Pandemi sürecini Alanya'da geçireceğiz, Türkiye daha güvenli
YEREL HABERLER ABD'li çift: Pandemi sürecini Alanya'da geçireceğiz, ...
Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi 3 bin dekar kapalı, 6530 dekar ekilin alan selden zarar gördü
YEREL HABERLER Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar ...
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (9)
YEREL HABERLER 'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu ...
Sele kapılan otomobil 5 kilometre uzaklıkta bulundu Önüne katıp götürdüğü otomobilin hali selin kuvvetini ortaya koydu
YEREL HABERLER Sele kapılan otomobil 5 kilometre uzaklıkta ...
Denizde şamandıraya sarılmış halde bulunan şahsı deniz polisi kurtardı
YEREL HABERLER Denizde şamandıraya sarılmış halde bulunan şahsı ...
Denizde akıntıya kapıldı, hipotermiye girmek üzereyken kurtarıldı
YEREL HABERLER Denizde akıntıya kapıldı, hipotermiye girmek ...
Antalya'da Ukraynalı kadının evinde şüpheli ölümü Evdeki klima soğuk ayarında bulunurken, kadının yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlendi
YEREL HABERLER Antalya'da Ukraynalı kadının evinde şüpheli ...
Ukraynalı asıllı kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ukraynalı asıllı kadın evinde ölü bulundu
Dedesi tarafından hareketsiz bulunan genç hastanede öldü
YEREL HABERLER Dedesi tarafından hareketsiz bulunan genç hastanede ...
Çaya düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Çaya düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X