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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da yağış eksiği yüzde 19,7'ye düştü

İHA

Antalya'da yağış eksiği yüzde 19,7'ye düştü

Antalya'da son üç gün içinde yağan yağmur kentin yağmur eksiğini önemli ölçüde giderdi. Yağmurlardan önce yüzde 57,4 olan yağış eksiği son üç günde yüzde 19,7'ye geriledi ve yağış açığımız büyük oranda kapandı.
Meteoroloji Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, Antalya için son 3 gün boyunca en fazla yağışı 289,6 kg/m2 ile havaalanı civarlarının aldığını söyledi. Gültekin, "Bunu 288,7 kg/m2 ile Serik/Belek ve 223,8 kg/m2 ile Bölge Müdürlüğümüz civarları (Muratpaşa) takip etti. Bu son yağışlarla Antalya'daki yağış eksiğimiz yüzde 57,4'ten yüzde 19,7'ye düştü. Yağış açığımız büyük oranda kapandı. Yağışlı sistem etkisini kaybetti. Hava açmaya doğru gidiyor. Haftasonuna kadar bölgemizde yağış beklenmiyor. Gece sıcaklıkları 1011 derece, gündüz ise 1921 derece arasında seyretmesi bekleniyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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