Antalya'daki yağış açığı kapandı



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da 3 gün aralıksız süren sağanakla birlikte 2020 yılında kente düşen en yüksek yağış miktarına ulaşıldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, "Bu son yağışlarla Antalya'daki yağış eksiğimiz yüzde 57.4'ten yüzde 19.7'ye düştü. Yağış açığımız büyük oranda kapandı" dedi.

Meteoroloji'nin 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da sağanak, 3 gün kent merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Kent merkezinde yağış nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı. İl genelinde 9 bin dekardan fazla tarım alanı sular altında kaldı. Aralıksız süren sağanak yağışla birlikte 2020 yılında kente düşen en yüksek yağış miktarına ulaşıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, 3 günde en çok yağış Antalya Havalimanı'na düştü. Havalimanı'na 289.6 kilogram, Belek Turizm Merkezi'ne 288.7, kent merkezine 223.8, Kumluca'ya 221.4, Serik'e 194.5 kilogram yağış düştü. Isparta'da ise en çok yağış Davraz Kayrak Merkezi'ne düştü. Davraz'a 159.2 kilogram yağış düşerken, kent merkezine de 29.7 kilogram yağış düştü. Burdur'da ise Bucak ilçesindeki Pamucak Orman Sahası'na 114.4, kent merkezine ise 21.8 kilogram yağış düştü.

115 Aralık 2020 arasında yapılan ölçümlere göre ise Antalya'daki yağış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.6 artış gösterirken, Burdur'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.9 artış, Isparta'da ise yüzde 8 azalış gösterdi.

'YAĞIŞLI SİSTEM ETKİSİNİ KAYBETTİ'

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, "Antalya için son 3 günde gerçekleşen toplam yağış değerleri belirlendi. Bu son yağışlarla Antalya'daki yağış eksiğimiz yüzde 57,4'ten yüzde 19.7'ye düştü. Yağış açığımız büyük oranda kapandı. Yağışlı sistem etkisini kaybetti. Hava açmaya doğru gidiyor. Haftasonuna kadar bölgemizde yağış beklenmiyor. Gece sıcaklıklarının 10-11 derece, gündüz ise 19-21 derece arasında seyretmesi bekleniyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-12-15 14:55:53



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