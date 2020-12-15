Alanya'da sörfçülerin deniz keyfi



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, havanın serinlemesi ve yağışın durmasıyla ortaya çıkan 3 metrelik dalgaları fırsat bilerek, sörf yaptı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ve dalga boyunun 3 metreyi bulduğu ilçede bir grup, Keykubat Plajı'nda sörf yaptı. İlçe merkezindeki plajda oluşan dalgalara kendilerini bırakan sörfçüler, eğlenceli vakit geçirdi.

'ALANYA CENNET GİBİ'

Sörfçülerden Mehmet Özgen, "4 gündür fırtına var. Cuma gününden başlayan 5 günlük dalga var. Bugün de sabah 8'den beri denizdeyiz. Bugün 30'a yakın arkadaşla sörf yapmanın keyfini çıkardık. Alanya bu konuda cennet sayılır. Deniz suyu sıcaklığı 20 derece civarında, su dışarıdan daha sıcak. Karadeniz, İstanbul sörfçüleri buraya her fırsatta geliyor. Bizler için güzel bir atmosfer" dedi.

'SADECE ABD'DE DEĞİL AKDENİZ'DE DE VAR'

Bir diğer sörfçü ve profesyonel kar kayağı sporcusu Babür Vatansever de "Antalya civarında dağlarda snowboard yapmayı beklerken, Alanya'da dalga geldiğini öğrendim, malzemelerimiz kaptık geldik. Güzel bir gün, çoğu insan ABD'de okyanus ülkelerinde bunun olduğunu zannediyorlar ama Akdeniz'de çıkan fırtınalardan sonra burada güzel dalgalar yakalıyoruz. Ben normalde Muğlalıyım. Ama buradaki sörfçülerle diyalogum nedeniyle geldik. Biz buranın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.FOTOĞRFLIDHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-12-15 15:01:19



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