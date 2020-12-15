Başkan Topaloğlu, Kemer'de sağanaktan sonraki son durumu paylaştı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, hafta sonu etkili olan gök gürültülü sağanak sonrası değerlendirmelerde bulundu. İlçede zemin kotunun aşağısında olan birkaç yeri su bastığını ifade eden Topaloğlu, ekiplerin bu bölgelere anında müdahale ettiğini söyledi. Aynı zamanda Topaloğlu, ÇıralıOlympos arasındaki bağlantıyı sağlayan köprünün gök gürültülü şiddetli sağanak nedeniyle hasar gördüğünü, köprünün tamiri için çalışmalara başlanılacağını belirtti.

Başkan Topaloğlu, hafta sonu Antalya’da etkili olan ve birçok ilçede tarım alanları, ev ve işyerlerinde hasara neden olan şiddetli sağanak sonrası Kemer’deki son durum hakkında bilgiler verdi.

Sağanak öncesi Antalya Meteoroloji Antalya 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin, Kemer bölgesinde şiddetli sağanak olacağını kendilerine bildirdiklerini anlatan Başkan Topaloğlu, "Meteoroloji yetkilileri metrekareye 100 kilogram yağışın düşeceğini söylediler. Bizde ona göre tüm önlemlerimizi aldık. Anonslarla ve sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Zemin katta oturanlar telefonla arandı ve konu hakkında bilgilendirildi. Belediye ekiplerimiz mesai gözetmeksizin canla başla çalıştı. Kemer’de zemin kotunun aşağısında olan birkaç yeri su bastı. Ekiplerimiz anında müdahale etti. Bölgemizde bunun dışında bir olumsuzluk olmadı. İnşallah afet yaşamayız. Belediye ekiplerimize üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Topaloğlu, Çıralı Olympos arasındaki bağlantıyı sağlayan köprünün gök gürültülü şiddetli sağanak nedeniyle hasar gördüğünü ve köprünün tamiri için çalışmalara başlanılacağını sözlerine ekledi.

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