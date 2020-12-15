Konyaaltı’na yeni temizlik aracı alındı

Yeni mini süpürge aracını filosuna dahil eden Konyaaltı Belediyesi, çöp konteynerlerini de daha modern ve kullanışlı konteynerlerle yeniliyor.

Konyaaltı Belediyesi, mini yol ve kaldırım süpürme aracı satın aldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, temizlik hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesinde son derece etkin yeni mini süpürme aracı satın aldıklarını söyledi.

Önemli özelliklere sahip mini süpürge aracının 7 insanın yaptığı işi tek başına yapabildiğini dile getiren Başkan Semih Esen, “Teknolojik donanıma sahip, çok yönlü özellikleri bulunan bir araç satın aldık. Hedefimiz 2021 yılında bu aracın sayısını 4’e çıkarmak. Bundan sonraki süreçte yolların ve kaldırımların süpürülmesi bu araç ile yapılacak. Fırçaları, etkili su püskürtme sistemi ve vakumu mevcut. Toz kaldırmadan, çevresine rahatsızlık vermeden kullanılan bu araç ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Konteynerler modernleriyle yenileniyor

Başkan Semih Esen, caddelerin ve sokakların daha temiz tutulması için çöp konteynerlerini yenilediklerini söyledi. Esen, “Sert plastik malzemeden imal edilen, kapakları pedalla açılan, kullanımı kolay yeni plastik konteynerlerimiz çok miktarda çöp depolamaya elverişli olarak tasarlandı. Temizliğin bizim kültürümüzde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Konyaaltı'nın bütün cadde ve sokaklarını evimizi temizlediğimiz gibi temizlemeye çalışıyoruz. Bir yandan yenilediğimiz temizlik araçlarımızla, bir yandan çevreye ve insan sağlığına zararlı olmayan, boşaltılması sırasında gürültü kirliliği oluşturmayan yeni plastik çöp konteynerlerimizle ilçemizi temiz tutuyoruz” dedi.

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