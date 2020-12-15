Antalya'da dün sel bugün güneş

'Sizce kim bu bebek?'

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İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 3 gün süren sağanak ile fırtınalı hava, bugün yerini güneşe bıraktı. Soğukların ardından gelen sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.

Antalya'da 3 gün etkili olan yağmur ve fırtınalı hava yerini güneşe bıraktı. Yağışlı hava dolayısıyla dışarıya çıkamayan turistler ile Antalyalılar sıcak havayı fırsat bildi. Yerli ve yabancı tatilciler bugün 22 derece hava sıcaklığında Konyaaltı Sahili'nde güneşlendi, kimisi de çocuklarıyla birlikte kumsalda oynadı.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-12-15 17:28:26



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