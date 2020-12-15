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Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı Elindeki para ve ziynet eşyayla pencereden kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı

İHA

Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı Elindeki para ve ziynet eşyayla pencereden kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde penceresinden girdiği evden para ve ziynet eşya çalan şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve 17'nci JASAT Tim Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, daha öncesinde 'evden hırsızlık', 'uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma' suçundan suç kaydı bulunan H.Ç.'nin, Söğütçük Mahallesi'ndeki M.Ö.'nün de evine pencereden girerek hırsızlık yaptığını tespit etti. Şüpheli, evden para ve ziynet eşyaları çaldıktan sonra, tekrar evin penceresinden dışarı çıkacağı sırada kendisini bekleyen jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli H.Ç., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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