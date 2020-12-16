Yılbaşının simgesi 'çam ağacı' bu yıl zamlı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılbaşının simgesi 'çam ağacı' bu yıl zamlı

DHA

Yılbaşının simgesi 'çam ağacı' bu yıl zamlı


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)PANDEMİ nedeniyle yeni yılı evde karşılamaya hazırlananların yılbaşı gecesi için tercih ettiği yapay çam ağacının fiyatı, geçen yıla göre 2 kat arttı. 250 liradan başlayan yapay yılbaşı ağacının fiyatı, süslemeler de eklendiğinde 400 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor.
Pandemi nedeniyle yeni yılı evde karşılayacakların alışveriş telaşı başlarken ev süslemesine önem gösterenlerin ilk tercihi de yapay çam ağacı oldu. Yılbaşı akşamını evde aile bireyleriyle kutlamak isteyenler, bu nedenle hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ile internet ortamında gerçekleştirilen alışverişlere yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasının 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağına yönelik açıklaması üzerine özel hazırlıklara başlayanların mağazalar ile internet üzerinden hediyelik eşya satan yerleri tercih etmesi dikkat çekti.
AĞAÇ FİYATI 400 LİRA İLE 3 BİN LİRA ARASINDA
Hediyelik eşya satışı yapılan mağaza işletmecisi Uğur Öztürk, yılbaşını koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde kutlamayı planlayanların hazırlıklara başladığını vurgularken ev süslemesi fiyatları hakkında şu bilgileri verdi:
"Süsleme için alışveriş yapanların en çok tercih ettiği 150 santimetre boyundaki yapay çam ağacı, mağazalarda 250 liradan alıcı buluyor. 180 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı 350, 210 santimetre uzunluğundaki ağaçlar 590 lira iken 3 metre boyundaki 1850 liradan satılıyor. Yılbaşı ağacı süslemelerinde genellikle kullanılan 12'li çan 25 lira, 4'lü melek 55 lira,  6´lı damla figürü 25 lira, 4'lü süs çizme 25 lirayken 6'lı desenli top 40, 6'lı Noel Baba maketi 12.5 lira, 6'lı süs kalp 12.5, 12'li fiyonk 25 lira, ağaç tepeliği 35 lirayken LED ışık 50 liradan tezgahlarda yerini aldı."
PANDEMİ HEDİYE SATIŞLARINI ARTIRDI
Geçen yıla göre yapay çam ağacıyla süsleme malzemelerinin fiyatının bu sene ikiye katlandığını hatırlatan Öztürk, "Evde hazırlanacak yapay yılbaşı ağacının maliyeti, süslemeleri de eklendiğinde 400 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor Süsleme için Noel Baba maketleri, renkli toplar çok sıra ışık, yıldızlar, renkli küreler, çam dalları, çelenkler en çok tercih edilen malzemeler arasında. Pandemi nedeniyle yeni yılı evde karşılayacak olanlar bütçe ve zevklerine göre hazırlığını yapıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-12-16 08:38:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gazipaşa'da üretilen yerli zencefil 70, zerdeçal 120 liraya satılıyor
YEREL HABERLER Gazipaşa'da üretilen yerli zencefil 70, zerdeçal 120 ...
Afyonkarahisar'da, Kybele heykeli bekleniyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da, Kybele heykeli bekleniyor
Motosikletli kapkaççılar, yürüyüşe çıkan kadının çantasını çaldı
YEREL HABERLER Motosikletli kapkaççılar, yürüyüşe çıkan kadının ...
Arkadaşıyla yürüyüşe çıkan kadına kapkaççı şoku Motosikletle gelen 2 şüpheli, üzerinde kuyumcu reklamı bulunan çantayı alıp kayıplara karıştı Çantasında cep telefonu, hırka ve evinin anahtarı bulunan kadın, uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı
YEREL HABERLER Arkadaşıyla yürüyüşe çıkan kadına kapkaççı ...
Başına sert cisimle vurup, telefonunu gasbetmeye çalıştılar
YEREL HABERLER Başına sert cisimle vurup, telefonunu gasbetmeye ...
Cep telefonu için yaşlı adama kabusu yaşattılar Yaşları 15-17 arasında değişen iki şüpheli cep telefonunu almaya çalıştıkları 76 yaşındaki yaşlı adamı darp etti Çevredekilerin bağırması üzerine panikleyen şüpheliler cep telefonunu alamadan kaçtı
YEREL HABERLER Cep telefonu için yaşlı adama kabusu ...
Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı Elindeki para ve ziynet eşyayla pencereden kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı Elindeki para ve ...
İlk SİDA'nın prototipi, bu ay sonu denize inecek
YEREL HABERLER İlk SİDA'nın prototipi, bu ay sonu denize inecek
Ukraynalı sevgilisini boğarak öldürüp, cesedinin kokmaması için klimayı açık bırakmış Cinayet zanlısının polisteki ifadesinde “Çok kıskanıyordum. Bu yüzden aramızda tartışma çıktı. Çok kıskandığım için öldürdüm” dediği öğrenildi
YEREL HABERLER Ukraynalı sevgilisini boğarak öldürüp, cesedinin ...
Otomobil camlarını kıran kadın, sokakta yarı çıplak oturdu
YEREL HABERLER Otomobil camlarını kıran kadın, sokakta yarı çıplak ...
Antalya'da dün sel bugün güneş
YEREL HABERLER Antalya'da dün sel bugün güneş
Sevgilisini öldürdü, cesedin kokmaması için klimayı açık bıraktı
YEREL HABERLER Sevgilisini öldürdü, cesedin kokmaması için klimayı ...
Antalya’da çılgına dönen kadın ortalığı birbirine kattı Park halindeki araçların camlarını taşla kıran kadın, yarı çıplak vaziyette sokak ortasında oturdu Kadın, polis tarafından ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü
YEREL HABERLER Antalya’da çılgına dönen kadın ortalığı birbirine ...
Domates ihracatı yasağı yeniden gözden geçirilsin Antalya Ticaret Borsası (ATB)Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan: “Virüs deyince korona algısı oluşuyor. Bu virüsün korona gibi insan sağlına zararı yok” “Şehrimizde yaygın bir virüs söylentisi yok. Ama neye istinaden böyle bir yasak getirdi Rusya, bunu tekrardan gözden geçirmelerini talep ediyoruz” “Bu tamamen bitkinin koronası. Sadece bitkiye zarar verdiği için böyle bir tedbir alınmış”
YEREL HABERLER Domates ihracatı yasağı yeniden gözden ...
Konyaaltı’na yeni temizlik aracı alındı
YEREL HABERLER Konyaaltı’na yeni temizlik aracı alındı
Raşit Doğan Enhoş yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Raşit Doğan Enhoş yaşamını yitirdi
Büyükşehir Belediyesi, petshoplara ve hayvan severlere yönelik eğitim düzenleyecek
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, petshoplara ve hayvan ...
Başkan Topaloğlu, Kemer'de sağanaktan sonraki son durumu paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu, Kemer'de sağanaktan sonraki son ...
Başkan Böcek'ten 'vefa' vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Böcek'ten 'vefa' vurgusu
Başkan Böcek: "Partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm" Başkan Muhittin Böcek'ten kamuoyuna açıklama: "Ahlaki ve etik olmayan bir şekilde, gelecek hesapları yaptıklarına şahit oldum. Bu şahısların oyunlarına, benimle birlikte siz de şahit oldunuz; biliyorum" "Uğrunda savaş verdiğimiz demokrasiye yakışmayan, seçilmiş bir başkanın inisiyatiflerini hiçe sayan uygulamalar yapmanın dışında; bu insanların, ben hastanede yaşam savaşı verirken öleceğimi, hatta öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı" "Ama ben, yine aynı Muhittin’im. Dün nasılsam, bugün de öyleyim. Hala sizin bildiğiniz, tanıdığınız ve güvendiğiniz o insanım. Ve yarın da, sizin bildiğiniz o insan olarak kalacağım"
YEREL HABERLER Başkan Böcek: "Partimizin çatısı altında bulunan bazı ...
Cinayet sanığının avukatından 'Kadir Şeker'li savunma
YEREL HABERLER Cinayet sanığının avukatından 'Kadir Şeker'li savunma
Alanya'da sörfçülerin deniz keyfi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Alanya'da sörfçülerin deniz keyfi/ Ek fotoğraflar
Alanya'da sörfçülerin deniz keyfi
YEREL HABERLER Alanya'da sörfçülerin deniz keyfi
Demre Çayı'nın yağışla debisinin yükselmesi üreticileri endişelendirdi
YEREL HABERLER Demre Çayı'nın yağışla debisinin yükselmesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X