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Antalya'da, yasağa rağmen asker eğlencesi yapan gençler kamerada

DHA

Antalya'da, yasağa rağmen asker eğlencesi yapan gençler kamerada


Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir grup genç, koronavirüste vaka sayılarının yüzde 100 arttığı kentte, kısıtlama genelgelerine rağmen asker eğlencesi düzenledi. Sokaktaki kutlama çevredekiler tarafından hem tepki gördü hem de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yüksek riskli kentler arasında saydığı, vaka artışında yüzde 100, yoğun bakımlarının yüzde 71'i dolu olduğu Antalya'da, kısıtlama genelgelerine rağmen asker eğlenceleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle asker eğlencesi ve konvoylarının yasaklandığı kentte, dün gece bir grup genç sokakta buluştu. Kepez ilçesinin Yükseliş Mahallesi'nde sokakta asker eğlencesi düzenleyen gençler, park halindeki aracın teybinden açtıkları müzikle sokakta karşılıklı oynadı. Maske ve sosyal mesafe kuralını da gözardı eden gençlerin o anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, bir yandan da tepki gösterildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2020-12-16 11:49:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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