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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış

DHA

Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'yu (40) kıskançlık yüzünden boğarak öldürdüğü ortaya çıkan sevgilisi Erhan Razı (40) tutuklandı. Razı'nın, 'gasp', 'yağma' suçundan bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı, izin süresi dolmasına rağmen cezaevine dönmediği ve bu nedenle arandığı belirtildi.
Olay, pazartesi günü akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1988 Sokak'ta 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'dan uzun süre haber alamayan ailesi, çareyi Afrika'da yaşayan bir arkadaşını aramakta buldu. Demchenko'nun Afrika'da yaşayan arkadaşı ise Antalya'da yaşayan bir başka arkadaşını arayarak yardım istedi. Antalya'da yaşayan aile yakını da Demchenko'ya ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
Gelen çağrı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis, Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Demchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığı tespit edildi. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karina Demchenko'nun cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
CESET KOKMASIN DİYE KLİMAYI SOĞUĞA AYARLAMIŞ
Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karina Demchenko'nun sevgilisi Erhan Razı tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Operasyon başlatan ekipler, Erhan Razı'yı gözaltına aldı. Erhan Razı'nın sorgusunda, Demchenko'yu sevdiğini, kendisi ile 6 ay önce cezaevinden izinli çıktığında tanıştıklarını ve evlenmeyi düşündüklerini, aralarında çıkan tartışma sonunda kıskandığı için boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Razı ifadesinde, cesedin kokmaması için de odadaki klimayı soğuğa ayarladığını belirtti.
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ
Gasp ve yağma suçundan bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı ancak izin süresi dolmasına rağmen cezaevine dönmeyen Razı´nın arandığı ortaya çıktı. Erhan Razı, ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Razı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Karina Demchenko'nun Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi ise Antalya'ya gelmesi beklenen ailesine teslim edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-12-16 13:05:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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