Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesinin 5.15 kilometre açığında saat 15.08'de Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 31.80 kilometre derinlikte kaydedildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK

2020-12-16 15:42:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.