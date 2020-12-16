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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 'çocuk parkına isim' tartışması

DHA

Antalya'da 'çocuk parkına isim' tartışması


ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki çocuk parkına, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önündeki patlamada hayatını kaybeden Korkmaz Tedik'in isminin verilmesi, tartışmalara yol açtı. Bölge halkı, duruma tepki gösterirken, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı'nca parka Şehit Astsubay Esma Çevik'in isminin verilmesi için için imza kampanyası başlatıldı. 
Konyaaltı Belediyesi'nin 3 Aralık'ta toplanan meclisinde alınan karar, tartışmalara neden oldu. Mecliste CHP grubu, Sarısu Mahallesi'nde bulunan çocuk parkına 10 Ekim 2015'teki Ankara Garı önündeki 'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'nde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Emek Partisi Antalya İl Yöneticisi Korkmaz Tedik'in isminin verilmesini önerdi. AK Parti ve MHP grupları itiraz etse de karar CHP grubunun oylarıyla onaylandı.
Kararın ardından AK Parti ve MHP grubu, parka 'terör örgütü sempatizanı' kişinin isminin verildiğini iddia ederek, karara tepki gösterdi. AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı da 'PKK sempatizanının değil, Şehit Astsubay Esma Çevik'in isminin Sarısu'daki bir çocuk parkına verilmesi' ismiyle imza kampanyası başlattı. Online olarak ve ilçenin 4 farklı noktasında kurulan stantlarda ilk gün boyunca yaklaşık 2 bin imza toplandı. Bazı kişiler de alınan karara tepki göstererek, parka 2019 yılında Şırnak'ta EYP'nin imha edilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik'in isminin verilmesini istedi.
Konuyla ilgili Konyaaltı İlçe Başkanlığı, Konyaaltı Belediyesi karşısında basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, MHP Konyaaltı İlçe Başkanı Taner Takak, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Zeki Kılınç, AK Parti'li ve MHP'li bazı meclis üyeleri katıldı.
Grup adına açıklamayı yapan AK Parti İlçe Başkanı Bayar, "Konyaaltı Meclisi'nde CHP'li meclis üyeleri tarafından alınan kararla Sarısu'daki bir parka DHKP-C, PKK, Marksist ve Leninist sistemin savunucusu Korkmaz Tedik'in ismi verilmesiyle alakalı toplandık. Biz vatanperverler, vatan, millet, bayrak, devlet sevdalıları olarak bu karara karşı olarak imza kampanyası yapma kararı aldık. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerimiz mecliste bu karara ret oyu verdiler. Buna rağmen maalesef CHP'li Belediye Başkanı Semih Esen bu kararın alınabileceğini, bu arkadaşın da vatan evladı olduğunu söyledi. Herhalde kendisi bu kişinin hain bir vatan evladı olduğunu unuttu" diye konuştu. 
Konyaaltı sahil bandı üzerinde kurulan stantta imza kampanyasına destek veren Nalan Gümrükçü de "Parka şehit olan bir askerimizin isminin verilmesini istiyoruz. Öyle insanların isimlerinin verilmesi söz konusu bile olmaz. Ben askerimin isminin verilmesini istiyorum" dedi.
İmza kampanyasına destek veren Miyase Saçar, "İnşallah şehidimizin ismi parka verilir" diye konuştu.
Öğretmenlik yapan Merve Süsleyen ise "Vatanımız için şehit olmuş, bu vatan için canını hiç düşünmeden vermiş birisinin isminin her yerde anılmasını isterim. O yüzden imza kampanyası yürütülüyordu bende destek verdim. İnşallah adı verilir ve biz de gördükçe mutlu olur onur duyarız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya
2020-12-16 16:11:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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