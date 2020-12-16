Kaş’ta belediye ekipleri zarar gören bölgede

Antalya’nın Kaş ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli yağışın ardından zarar gören bölgede belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

İlçede aralıklara etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köprüler, tarım alanları ve seralar zarar gördü.

Kaş Belediyesi 5 gündür etkisini sürdüren sağanak sonrası, Uğrar ve Kasaba Mahallesi’nde meydana gelen hasarı gidermek için ekiplerini seferber etti.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın talimatıyla ekipler, zarar gören bölgeye yönlendirildi.

Uğrar Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, belediye ekiplerini gönderen Başkan Ulutaş’a teşekkür ederek, zarar gören yol ve köprülerde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bölgede 4 ekiple yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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