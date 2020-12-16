Sokak ortasındaki asker eğlencesinde korona virüs unutuldu

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

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Antalya’da sokak ortasındaki asker eğlencesi vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Eğlencede, Korona virüs (Covid19) pandemisine karşın alınan mesafe tedbirinin hiçe sayıldığı görüldü.

Dün akşam saatlerinde çekildiği belirtilen görüntüde, yasak olmasına karşın Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesinde asker eğlencesi düzenlendi. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, kalabalığın müzik eşliğinde sokak ortasında uzun süre oynadığı görüldü.

Gençlerin o eğlencesi ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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