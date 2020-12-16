Antalya'da FETÖ/PDY operasyonları: 7 gözaltı

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda 7 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 713 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 7 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu kapsamında yakalama emri ile aranan firari şahısın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında işlem yapılırken 4 kişi alınan ifadelerinin ardından ilgili savcılığın talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Adli mercilere sevk edilen 2 şahıstan 1’i hakkında adli kontrol kararı verilirken 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca yakalanıp gözaltına alınan 1 kişi de soruşturmasının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.