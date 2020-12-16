Yatağı, motosikletle taşıdılar



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da 2 kişi, satın aldıkları yatağı motosikletle taşıdı.

Antalyalı motosiklet sürücüsü, satın aldığı yaklaşık 2 metre büyüklüğündeki yatağı, arkasındaki arkadaşının yardımıyla taşıdı. Yolda motosikletle yatak taşındığını görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Trafikte seyir halindeki otomobilde giden bir kişi ise motosiklet sürücüsü ve arkadaşının yatak taşımasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntüyü çeken kişi tepkisini yöresel şiveyle dile getirip, "Hay anamm. Valla bunlar ne ediyor? Rüzgarı kessin diye mi ediyor. Bunlar çarpılacak la. Git la öteye. Ha, deli haaa" diye kaydetti. O anların görüntüsü, izleyenleri güldürdü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-12-16 18:00:29



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