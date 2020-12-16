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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor maçının ardından

DHA

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor maçının ardından


Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turda Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor ile evinde karşılaştı. Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle biten maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları maçı değerlendirdi.
TOKATLI: OYUNCULARIMI KUTLUYORUM
Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ligde olduğu gibi kupada da yolumuza devam etmek istiyorduk ve bugün iyi bir galibiyet aldık. Yoğun bir trafik içerisindeyiz, kupa lig. Onun için de rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı tercihe ettik. Bu bize gösterdi ki diğer arkadaşlarımızın da tamamen hazır olması gerekir. Her zaman olduğu gibi topa sahip olan, mücadeleci, coşkulu, arzulu, gol pozisyonlu, seyir zevki olan bir futbol oynadık. Oyuncularımı bunun için de kutluyorum. İnşallah hafta sonu Denizlispor maçı hazırlıklarımız devam edecek" dedi.
ÖZÜ: ALANYASPOR'U TEBRİK EDİYORUZ
Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü ise, "Alanyaspor'u tebrik ediyoruz. Kendi takımım olarak geçen haftadan çok farklı durumda değiliz aslında. Son 38 günde, son 3 gününü saymazsak bir Bursa maçı oynamıştık ve bir hastalık geçirdi takım, hatta geçirmeyen arkadaşımız kalmadı. Antrenman düzenimiz bozuldu. Karantinada olan oyuncularımız karantinadan çıktıkça 3'er 5'er antrenman yapmaya çalıştık. Fakat takım halinde perşembe, cuma sadece antrenman yapabildik. Maçtan sonra bir pazartesi antrenmanı ve dün yola çıktık. Bugün maçımızı oynadık" diye konuştu.
"HEDEFİMİZ LİGDE ÜST SIRALAR"
Alanyaspor'un Süper Lig'in lideri olduğunu hatırlatan Semih Özü, "Lige damgasını vuran, iyi oyun oynayan kaliteli ayaklardan kurulu bir takım. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Biz de karantinada hastalıktan çıkmış toparlanmaya çalışan, lige adapte olmaya çalışan bir takımız. Bu arada bu maç bizim için maç kondisyonumuzu arttırma anlamında faydalı olacağına inanıyorduk. Tabii bu arada maça da asılabildiğimiz kadar asıldık, acaba ne yapabiliriz diye düşündük. 2-0 mağlup duruma düştük. 2-1 yaptıktan sonra oyuncularımızın özgüveni daha da yerine geldi. Top bizde kaldı, pozisyonlar bulduk, 3'üncü bölgeye daha çok gittik. 3'üncü yediğimiz gol bizi oyundan düşürdü diyebilirim. Daha sonra oyunda daha az oynayan oyuncularımızı kazanmak anlamında, bazı oyuncularımızı sakatlanmaması anlamında değişiklikler yaptık. Oyuna tutunmaya çalıştık. Ve kupaya veda ettik. Daha hazır olarak buraya gelmek isterdik. Alanyaspor'a daha dişe diş, başa baş oynamak isterdik. Fakat şartlar bizi engelledi. Ama hedefimiz ligde üst sıralara çıkmak. Eksik maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Adanaspor'un ismine yakışır ligdeki yerimizi almak istiyoruz. Bundan sonra odaklanmak istediğimiz şey lig" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Semih Tokatlı'nın açıklamaları
Semih Özü'nün açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2020-12-16 19:45:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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