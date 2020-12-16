Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burcu MUTLU/ ALANYA (Antalya) (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Taşkın Korkmaz (35) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya´nın Mahmutlar Mahallesi D400 kara yolu üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Gazipaşa yönüne giden Taşkın Korkmaz yönetimindeki 07 HZH 96 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Yunus Değirmenci (47) idaresindeki 33 ACT 406 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taşkın Korkmaz´ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Korkmaz´ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-12-16 23:44:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.