Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Burcu MUTLU/ ALANYA (Antalya) (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Taşkın Korkmaz (35) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Alanya´nın Mahmutlar Mahallesi D400 kara yolu üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Gazipaşa yönüne giden Taşkın Korkmaz yönetimindeki 07 HZH 96 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Yunus Değirmenci (47) idaresindeki 33 ACT 406 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taşkın Korkmaz´ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Korkmaz´ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-12-16 23:44:57
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