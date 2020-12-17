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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer, pandemi döneminde 1 milyon 100 bin turist ağırladı

DHA

Kemer, pandemi döneminde 1 milyon 100 bin turist ağırladı


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesi bu yılın 11 aylık döneminde 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. İlk sırada Rus turistlerin yer aldığı Kemer, ziyaretçi sayısıyla Antalya'nın en çok turist çeken bölgesi oldu.
Türk turizminin en önemli destinasyonlarından olan Kemer, Covid-19 nedeniyle geç ve sıkıntılı başlayan turizm sezonunda yakaladığı rakamlarla Antalya'da en çok turisti ağırlayan ilçe oldu. 2019 yılında 3 milyon 750 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kemer bu yıl ise pandemi döneminde 1 milyon 100 bin yerli ve yabacı turisti ağırladı. Haziran ayı itibariyle oteller güvenli turizm sertifikalarını alarak kapılarını yerli turistler için açarken 10 Ağustos itibarıyla da Rus pazarının açılmasıyla ilçede hareketlilik arttı. Rus turistlerin özellikle sevdiği tatil noktalarından olan Kemer'e bu dönemde de en çok gelen turistler Ruslar oldu. İkinci sırada Ukrayna, ardından Kazakistan ve Almanya geldi.
'2021'DE KEMER ALTIN ÇAĞLARINDAN BİRİNİ YAŞAYACAKTIR'
Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, "Malum bu sene koronavirüs salgını nedeniyle birçok sektör ciddi manada etkilendi. Turizm bunların en başında geliyor. Kemer dünyada en önemli turizm merkezlerinden birisi bu anlamda. Alınan tedbirler ve devletimizin uygulamaya koymuş olduğu güvenli turizm anlayışıyla işletmelerimiz temmuz ayı ortalarından itibaren açtılar, kasım ayının sonuna kadar hizmet verdiler. Bu süre zarfında ilçemize 1 milyon 100 bin civarında yerli ve yabancı turist geldi. Bu gelen yabancı turistin de yüzde 50 civarını Rus turistler oluşturmakta. Bu şunu gösterdi bize; Kemer gerçekten turizm anlamında ilgi çekici bir yer ve her şartta salgına rağmen bu ilgiyi koruyor. İşletmelerimizde burada pandemi sürecinde nasıl bu turizm sektörü ayakta tutulur, nasıl yürütülür işler öğrenmiş oldu. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha iyi rakamlarla karşılaşacağız. Aşının bulunmasıyla, pandemi sürecinin sona ermesiyle birlikte 2021 yılında inşallah Kemer ilçemiz turizm anlamında altın çağlarından birini yaşayacaktır diye düşünüyorum" dedi.
'2020 KÖTÜNÜN İYİSİ BİR YIL OLDU'
Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz da, "2020 yılı bitmek üzere ve malum çok zor bir yıl geçirdik. Antalya çanağı olarak haziran itibarıyla açılan sezon devamında bir nefes aldırdı. Kötünün iyisi diyebiliriz 2020'nin finalize olmuş haline. Kemer olarak baktığımızda da en çok turist alan bölge olduğumuzu rakamlarla da söyleyebiliyoruz. Kaymakam Beyle de yaptığımız görüşmede bu rakamları net alabildik. Kemer, hatta ve hatta Türkiye'de en çok turisti çekebilmiş destinasyon olarak ön plana çıktı. Bu önümüzdeki yıl için iyi bir gösterge" diye konuştu.
'AŞI KONUSU TÜM DÜNYADAKİ GÜNDEM'
Pandemi döneminde ortaya çıkan turist rakamlarıyla, normal sezonda çok daha iyi işler yapılabileceğini hem Antalya hem de Kemer olarak gösterdiklerini vurgulayan Yorulmaz, "Dolayısıyla şu anda 2020 yılını bir an evvel bitirip 2021 için ümitlerimizi devam ettirmek zorundayız. Görüntü itibarıyla da tabii erken rezervasyon başladı ve çok gümbür gümbür gelmiyor. Geçen seneki rakamların çok altında doğal olarak. Ama bence şubat, mart itibarıyla hareketlenme artacaktır. Özellikle aşı konusu tüm dünyadaki gündem. Bunun da hayata geçmesiyle 2021'de ümitlerimiz daha fazla. Daha umutlu bakıyoruz. İnşallah bir daha böyle bir yıl tüm dünya için yaşanmaz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2020-12-17 08:23:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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