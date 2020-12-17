Döşemealtı Altınkale’ye yol çalışması

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Döşemealtı Belediye ekipleri, Altınkale Mahallesi’nde yeni yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yeni açılan yollara önümüzdeki günlerde parke taşı döşenecek.

Pandemi döneminde bir süre durdurulan hizmetlere yeniden hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sitelerin ve yerleşim alanlarının bulunduğu Altınkale Mahallesi 4478 Sokak ile bağlantılı sokaklarında yeni yol yapım çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, imar planlarında bulunan ancak tarla görünümündeki alanlara dolgu malzemesi toprak taşıyarak kot yükseltme işlemi gerçekleştirdi. Ekipler iş makineleriyle serme ve sıkıştırma işlemleri yaparak yeni yolları vatandaşların hizmetine sundu. Yeni açılan yollara önümüzdeki günlerde parke taşı döşeneceği açıklandı.

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