Pandemi döneminde kampanya yaptılar, bedava korona dağıttılar Pandemi kuralları satışa geldi, almayan kalmadı Halı indirimi için sosyal mesafeyi hiçe saydılar İndirim kalabalığına böyle tepki gösterdi: “Bedava hastalık dağıtıyorlar” Kibar Esetkaya: “Parasız, ücretsiz. Giriyorsun hastalığı alıyor, çıkıyorsun”

Antalya’da bir halı firması indirim yapınca, mağaza önünde yoğun kalabalık oluştu. Maskelerin takıldığı, fakat sosyal mesafenin hiçe sayıldığı indirim kuyruğuna tepki gösteren bir vatandaş, “Bedava hastalık dağıtıyorlar. Parasız, ücretsiz. Giriyorsun hastalığı alıyor ve çıkıyorsun” dedi.

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi’nde bulunan bir halı firması, ürünlerinin yağmurda ıslandığı ve fiyatları düşürdüğü gerekçesiyle kampanya yaptı. İndirim afişini ve fiyatları gören vatandaşlar firma önünde yoğun kalabalık oluşturdu. Sıraya giren, zaman zaman ise sırayı bozarak toplu şekilde duran vatandaşlar, içeriye sırayla alındı. İçeriye alınmayıp, sırada bekleyen bazı vatandaşlar ise tel örgülerin ardından halıları inceledi.



“Bedava hastalık dağıtıyorlar”

Yürüyüşe çıkan, kalabalığı görünce durup seyreden Kibar Esetkaya, pandemi döneminde böyle bir yoğunluğun oluşmasına tepki gösterdi. Esetkaya, “Bedava hastalık dağıtıyorlar. Parasız, ücretsiz. Giriyorsun hastalığı alıyor ve çıkıyorsun. Halıyı 400 500 TL gösteriyor indirimle 150 TL'ye düşürüyor. Alıyorsun, çok büyük indirim. Çok büyük kavga çıkar burada bir halı için. Mağaza ıslanmış halıyı satıyormuş. Islansa hiç satmazsın. Kaskosu yok mu? Devlet karşılasın. Pandemi bedava” ifadelerini kullandı.



“Fazla bir indirimde görmüyorum”

Arkadaşı mağazada alışveriş yaparken, dışarıda onu bekleyen Bahar Aslan, “Arkadaşımla beraber geldim. Kalabalığa girmek istemedim. Bence bu etkinlik doğru değil. Pandemi zamanında millete para harcatıyorlar. Fazla bir indirimde görmüyorum. Bir şeyi yazıyorlar atında da daha az fiyatlar yazıyorlar. İndirime girmiş oluyor” dedi.



“Böyle bir şey olamaz”

Ucuzluk için sıraya giren Yusuf Cabbar ise “Halılar ıslandı, ucuzluk var denilmiş. İnsanları buraya çekiyorlar. 50 TL’ye 1 metre halı var. Bin 400 TL fiyat yazmışlar, 400 TL’ye indirmişler. Böyle bir şey olamaz. Kalabalık ne yapsın millet de bir umut gelmiş. Belki ucuz halı buluruz diye. Herkes şaşkın şaşkın bakıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.