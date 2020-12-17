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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hemşirelere " Ben salağım" yazdıran başhekim görevden alındı

İHA

Hemşirelere " Ben salağım" yazdıran başhekim görevden alındı

Kumluca Devlet Hastanesi Başhekiminin hastanede görevli iki hemşireye 500 kere 'Ben salağım görev yerimi terk ettim. Ben salağım" yazdıran başhekim Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevden alındı.
13 Aralık Pazar günü meydana gelen olayda, Kumluca Devlet Hastanesi'nde gece nöbetinde olan iki hemşire, alt katta düşen bir hastanın olduğu bilgisi üzerine müdahale etmek için görev yerlerini terk etti. Başhekim Ayşegül Alkan ise hemşireleri yerinde göremeyince iddiaya göre, A4 kağıdına 500 kere 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' yazmalarını istedi. Yazıyı yazan hemşireler, daha sonra söylenildiği üzere evrak kayıta teslim etti.
Olayın duyulmasının ardından konuyla ilgili inceleme başlatan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, başhekimin görevden alındığını duyurdu. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada, "Antalya’da Kumluca Devlet Hastanesinde gerçekleşen ve tüm basında yer alan haber üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucu Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ayşegül Alkan başhekimlik görevinden alınarak asli görevine iade edilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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