Kepez’de Glütensiz Yaşam Projesi’ne imza atıldı

Kepez Belediyesi, Glütensiz Yaşam Projesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kanalıyla glütensiz ekmek üretimine başlıyor. Proje kapsamında, unlu mamül üretim eğitimi verilen 15 gence de iş kapıları aralanacak.

Kepez Belediyesi, Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı ile BAKA işbirliğiyle ‘Glütensiz Yaşam Projesi’ne imza atıldı. Proje kapsamında; Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı’nda glütensiz ekmek çeşitleri ve unlu mamulleri üretilecek, 1830 yaş arası 15 gence unlu mamul üretimi eğitimi verilerek tesiste ‘mesleki yeterliliğe ‘ sahip personellerin istihdamı sağlanacak, üretilen glütensiz ürünlerde DokumaPark’ta bulunan Yeşilçam Kafe de satışa sunulacak. Beslenme, sosyal, sağlık ve aynı zamanda da istihdam projesi olan Glütensiz Yaşam Projesi ile ilgili bilgiler aktaran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, örnek bir proje için bir araya geldiklerini söyledi. Kepez Belediyesi’nin, Kepez Vakfı ile bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde çok önemli işlere sosyal projelere, sosyal icraatlara imza atmayı başardığını dile getiren Tütüncü, “Belediyemizin imkanları ile vakfımız güçlendikçe, vakfımız da heyecanı ile gayretiyle bizim sosyal projelerimize destek verdikçe Kepez’deki hemşehrilerimiz kazandılar. “ dedi.



Kepez’de 1,5 yıl önce glütensiz ekmek satışına başlandığını dile getiren Tütüncü, “Çünkü bölgemizde özellikle çölyak hastaları ve sağlıklı beslenmeyi hedefleyen oldukça geniş bir kitle bu glütensiz gıdaları talep etmekte ve bunları da ekonomik bir biçimde belediyemizin tesislerinde bulabilmekteydi. Tabii biz glütensiz ürünleri kendimiz üretemiyorduk. Bir üretim prosesini kendimize oluşturalım, güzel bir üretim tesisi ile aslında bu sattığımız ürünleri Kepez olarak kendimiz üretelim arzusundaydık. BAKA ile güzel bir proje üzerinde mutabık kaldık. Mademki çölyak hastalarının bizden beklentisi var, mademki sağlıklı beslenmeyi hedefleyen glütensiz gıda peşinde olan hemşerilerimizin bizden beklentisi var. O halde biz bu beklentilere cevap verelim, kendi glütensiz ekmeğimizi de, ürünlerimizi de kendimiz üretelim istedik. Bugün burada toplanmamıza sebep olan imza protokolümüz BAKA ile Kepez Belediye’miz arasında imzalanacak glütensiz ekmek üretiminin kurulması ve bununla birlikte 15 gence unlu mamul üretimi verilerek, tesiste çalıştırılmak üzere mesleki yeterliliğe sahip olmasını hedefleyen mesleki eğitim projesi, devamında da satış prosesleri ile ilgili çalışmaların yapılmasını hedefleyen bir İşbirliği Protokolü… Bu destekleri sosyal belediyecilik hamlelerimiz de özel önemli bir başlığın oluşmasına katkı sağlayacaktır. Tabii Kepez Vakfımıza da çok çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



Antalya ilk defa kamu adına glütensiz tesis

Kepez Vakfı’nın glütensiz ürünler üretme konusunda önemli başarılar elde edeceğine değinen Tütüncü, “Ve artık Kepezliler Kepez’de üretilen glütensiz ekmeği, Kepez’de üretilen glütensiz ürünleri kullanma ve bunları çok daha taze ve uygun bir biçimde, uygun fiyatlarla temin etme imkânına sahip olacaklar. Şehrimiz açısından da bu projenin amacı şu; Antalya ilk defa kamu adına glütensiz bir üretim tesisine, glütensiz ekmek üreten, gıda üreten bir üretim tesisine de bu anlamda kavuşmuş oluyor. Bu da bir ilk… Bu işbirliğinin sadece Kepezle sınırlı kalmayacağı aşikar. Biz bugün Kepez Belediyesi olarak sattığımız ürünleri şehir dışından getiriyorsak, burada ürettiğimiz ürünleri de başta Antalya'nın ilçeleri olmak üzere, çevre illerden de talep gelmesi halinde oralara göndermemiz de mümkün olacak. Bugün yapılacak iş sadece Kepez’deki hemşehrilerimizle sınırlı bir çalışma değil. Glütensiz beslenme çölyak hastaları için olmazsa olmaz. Bununla birlikte glütensiz beslenmeyi bir yaşam tarzı olarak gören kitlede günden güne artmaktadır. Glütenden uzak bir beslenme alışkanlığı tercih eden ve bununla birlikte glütensiz ürünler tercih eden ciddi bir kitle bulunmakta. Bu kitlenin de ihtiyaçlarını karşılamaya dönük ve bir adım olması bakımından da önemli bir beslenme projesi, sosyal proje, sağlık projesi, birçok boyutları olan işbirliğine imza atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.



Antalya’da glütensiz gıda üreten bir tesis yoktu

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler’de, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın 2010 yılında teşkil edildiğini belirterek, proje hakkında bilgiler paylaştı. Güler, “Ekonomik kalkınma önemli, konularımızdan bir tanesi. Sosyal yönden de kalkınmaya yönelik faaliyetler önemli hususlardan bir tanesi. Glütensiz Yaşam Projesi’nin de sosyal içeriği, sosyal yenilikçilik boyutu var. Maalesef Antalya’da glütensiz gıda üretimine yönelik bir tesisimiz mevcut değil. Projemizle birlikte tesisimizi inşa etmiş olacağız. Glütensiz beslenme bir taraftan çeşitli hastalıklara muzdarip kitleye yönelik bir hizmet sunacak, bir yandan da glütensiz beslenmeye yönelik yeni bir kitle ortaya çıkmakta. Bu anlamda gelecekte de önemli bir artışı da karşılamak yönünde de önemli bir katkıyı da ortaya koyacak. Yaklaşık 1.3 ile 1.4 milyon TL’lik bir projemiz gerçekleşecek. Projenin 1.1 milyon TL. üzerindeki kaynağını Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı(SOGEP) kapsamında, belediyemizle birlikte finansman ortaklığıyla projeyi hayata geçirmiş olacağız. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yakın bir zaman da güzel bir projeyi sunmuş olacağız. “ diye konuştu.



Kepez’in değil, Akdeniz ve Türkiye’nin projesi

Kepez Vakfı Müdürü Bahattin Bayraktar da, Antalya’nın ihtiyacı olan sosyal bir projeye imza atmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. “Antalya'da kamu olarak böyle bir eksikliği fark edip, bu bağlamda bir adım atmanız, bu bağlamda bakanımızın da buna destek vermesi ve cumhurbaşkanımızın bu konulardaki hassasiyetinin yansıması olduğunu da görüyorum.” diyerek sözlerine devam eden Bayraktar, “Cumhurbaşkanımıza, kalkınma ajansımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyorum. Atacağımız bu adım çölyak hastaları için hayırlı olsun. Ama sağlıklı beslenmek isteyen birçok vatandaşımız olacağını da düşünüyorum. Bu proje sadece Kepez değil, Akdeniz ve belki de Türkiye'nin değişik illerinde de karşılık bulacak bir proje olacaktır. Allah’ım Kepez’imize, hem de Antalya’mıza güzel bir tesisi kazandırmayı nasip etsin. “ ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından proje imza altına alındı.

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