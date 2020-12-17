Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Remzi Güven Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Kaya’nın kullandığı 07 BHS 33 plakalı motosiklet ile Mustafa Karaca’nın kullandığı 07 AEH 024 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Şaziye Demirel ayağından yaralandı.

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