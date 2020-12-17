Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1 - Boluspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında FT Antalyaspor, evinde TFF 1. Lig temsilcisi B. Boluspor'u 10 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Maçtan dakikalar
5. dakikada ev sahibi Antalyaspor gole çok yaklaştı. Eren Albayrak'ın sol kanattan çektiği sert şutta top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
14. dakikada B. Bolusporlu Abdullayev ceza alanının sağ çaprazından topla buluştu. Abdullayev'in vuruşunu kaleci Ferhat ayaklarıyla kurtardı.
19. dakikada Antalyaspor’dan Sidney Sam'ın, kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda kaleci Ömer Alıcı meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45. dakikada Eren Albayrak'ın ortasına yükselen Gökdeniz, kafayla topu arka direğe indirdi, uygun pozisyonda iyi yükselen Orgill, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar’ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 10
Stat: Antalya
Hakemler: Cihan Aydın xx, Samet Çiçek xx, Sezgin Çınar xx
FT Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Mert Yılmaz xx, Naldo Pereira xx, Ersan Gülüm xx (Fedor Kudriashov dk. 46 xx), Ali Eren İyican xx, Nuri Şahin xx (Doğukan Sinik dk. 80 ?) Eren Albayrak xx (Bünyamin Balcı dk. 89 ?), Sidney Sam xxx, Mevlüt Han Ekelik x (Fredy Ribeiro dk. 46 x), Gökdeniz Bayrakdar xxx (Lukas Podolski dk. 80 x), Dever Orgill xx
Teknik Direktör: Ersun Yanal
B.Boluspor: Ömer Alıcı xx, Kerim Alıcı xx, Burak Asan xx, Hamza Gür xx (Poepon dk. 64 x), Oğuzhan Berber xx, Marlinho xx (Muhammet Arslantaş dk. 84 ?), Mihajlovic xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 84 ?), Abdullayev x (Melih Okutan dk. 53 x), Alican Özfesli x (Giray Kaçar dk. 63 x), Ali Keten x, Burak Bekaroğlu xx
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Gol: Gökdeniz Bayrakdar (dk.52 ) (FT Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar (FT Antalyaspor), Burak Asan, Marlinho, Melih Okutan (B.Boluspor)
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