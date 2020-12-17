Kaçak ava 12 bin lira ceza

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak avlanan 5 kişiye toplam 12 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, yaptıkları arazi denetimlerinde Geyran Yaylası mevkisinde 5 kişinin kaçak avlandığını belirledi. Kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 12 bin lira ceza verildi. Avcıların ruhsatsız av tüfeklerine el konulduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.