Propolis ve ham balın bağışıklık ve öksürük üzerine etkisi Doç. Dr. Engin Celep: " Bağışıklığın desteklenmesi için propolis ve ham balın düzenli tüketilmesi faydalı olur"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Propolis ve ham balın bağışıklık ve öksürük üzerine etkisi Doç. Dr. Engin Celep: " Bağışıklığın desteklenmesi için propolis ve ham balın düzenli tüketilmesi faydalı olur"

İHA

Propolis ve ham balın bağışıklık ve öksürük üzerine etkisi Doç. Dr. Engin Celep: " Bağışıklığın desteklenmesi için propolis ve ham balın düzenli tüketilmesi faydalı olur"

Uzmanlar, antioksidan özellikte olan propolis ve antienflamatuvar özellikte olan ham balın birlikte tüketildiğinde öksürük semptomlarını azalttığına dikkat çekiyor. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Celep, bağışıklığın desteklenmesi için propolis ve ham balın düzenli tüketilmesininin faydalı olacağını söyledi.

Antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilere de sahip
Propolisin, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip doğal bir arı ürünü olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Celep; “.Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Arılar petek gözlerini önce propolis ile kaplar sonra ana arı petek gözüne yumurtasını bırakır. Bu sayede yumurtanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanır. Ayrıca arılar, propolisle sıvanan petek gözlerine balını, polenini, arı sütünü koyar. Böylece arının ürünleri kovanda bozulmadan saklanır. Propolis; antioksidan ve antibakteriyel etkisinin yanı sıra, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilere de sahiptir." dedi.

Yetişkinler 2 kaşık, çocuklar bir kaşık ham bal tüketebilir
Ham Balın, kovandan alındığı hali ile tüketime sunulan, yüksek sıcaklıklara (6576°C) ısıtılmamış ve içerisindeki polenleri filtre edilmemiş doğal bal olduğunu söyleyen Doç.Dr. Celep; “ doğal balın kovandan elde edildikten kısa bir süre sonra kristalleştiğini, halk arasında bu durumun “donma” olarak da adlandırıldığını kaydetti. Bunun tamamen doğal bir olay olduğunu ve balın kristalleşmiş hali ile de tüketilebileceğini söyleyen Doç.Dr.Celep, " Sadece fiziksel bir değişim olan durumu engellemek için, ballara pastörizasyon dediğimiz, 6576°C aralığında yüksek sıcaklık işlemi uygulanmaktadır. Oysaki balın, pastörize edilmesi gerekli değildir. Pastörizasyon yani yüksek sıcaklıklara ısıtma işlemi balın içerisinde doğal olarak bulunan enzimler, vitaminler ve antioksidan özelliğe sahip bazı ve fenolik ve flavonoid yapıdaki değerli bileşenlerin azalmasına neden olur. Filtrasyon ise balın doğal bileşiminde yer alan polenlerin azalmasına neden olur. Ham bal pastörize ve polenleri tutacak derecede filtre edilmediğinden besin içeriği tüm doğallık ve saflığıyla korunmaktadır. Dolayısıyla, balın pastörize ve filtre edilmemiş ham hali ile tüketilmesi daha doğrudur.Çocukların en az %10 oranında Saf Anadolu Propolisi içeren bir özütten günde en az 10 damla, yetişkinlerin ise 20 damla tüketmelerini tavsiye ederim. Ayrıca ham baldan da yetişkinlerin günde 2 tatlı kaşığı, çocukların 1 tatlı kaşığı tüketmelerini yararlıdır.”" dedi.

Propolis ve ham balın öksürüğe etkisi
Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ise 2014 yılında Amerikan Pediatri Akademisi’nde yayınlanan, çift kör randomize kontrollü bilimsel bir çalışmadan bahsetti.
Ham balın gece öksürüğü ve uyku kalitesi üzerine etkisinin araştırıldığı çalışmaya, 7 gündür öksürük sebebiyle hastanede yatan 130 çocuğun katıldığını söyleyen Tanuğur Samancı , " Katılımcılar 2 gruba ayrılmışlardır. Birinci grup deney grubu olarak belirlenmiş ve her çocuğa, gece uykusundan 30 dakika önce, 10 g ham bal verilmiştir. İkinci grup ise kontrol grubu olarak belirlenmiş ve bu gruptaki çocuklara hiç ham bal verilmemiştir. Çalışmanın sonucunda düzenli olarak ham bal tüketen grubun gece öksürüklerinde azalma görüldüğü ve uyku kalitelerinin de aynı oranda arttığı belirtilmiştir. " dedi.
Araştırmacıların özellikle çocukluk çağında görülen öksürükte tedaviye destek olarak ham bal kullanılmasını önerdiğini söyleyen Tanuğur Samancı, bunun yanında doğadaki güçlü antioksidanlardan olan saf Anadolu Propolisinden çocukların günde en az 10 damla beslenmelerine eklemeleri önerildiğini kaydetti. Samancı " Propolis ve ham bal güçlü antienflamatuvar özelliği ile hem hastalıklara yakalanma sıklığını azaltmada hem de hastalık zamanlarında görülen semptomların daha hafif bir şekilde atlatılmasına yardımcı olmaktadır. " diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Covid-19 hastalarından filyasyon ekiplerine motivasyon artıran ‘pasta ve börek’ daveti Korona virüsün yayılımını önlemek için pozitif vak'aların kapılarına kadar giden filyasyon ekipleri ile hasta vatandaşların diyalogları güldürdü Filyasyon ekibi görevlisi Diş Hekimi Kozan Soy: “Eve sağlıkçı geliyor, pasta, börek hazırlamak gerekir” diyen oluyor. Biz kapıdan yapıp gideceğimizi söyleyince de ‘olur mu öyle şey’ diyor”
YEREL HABERLER Covid-19 hastalarından filyasyon ekiplerine ...
'Noel Baba Antalyalıdır'
YEREL HABERLER 'Noel Baba Antalyalıdır'
Tırnaklara noel renkleri
YEREL HABERLER Tırnaklara noel renkleri
Kış mevsiminde dut yetiştirdiler
YEREL HABERLER Kış mevsiminde dut yetiştirdiler
Başhekimin, hemşirelere 'Ben salağım' yazdırdığı iddiasına soruşturma (3)
YEREL HABERLER Başhekimin, hemşirelere 'Ben salağım' yazdırdığı ...
AK Partili Ülker: " Kırcami’de vatandaşımızın yanındayız”
YEREL HABERLER AK Partili Ülker: " Kırcami’de vatandaşımızın ...
Kaçak ava 12 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak ava 12 bin lira ceza
Fraport TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor: 1-0
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor: 1-0
Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1 - Boluspor: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 1 - Boluspor: ...
Eşini öldüresiye dövdü, duruşmada 'kendi kendine yapmıştır' dedi
YEREL HABERLER Eşini öldüresiye dövdü, duruşmada 'kendi kendine ...
Eşini öldüresiye dövdü, 'kendi kendine yapmıştır' dedi
YEREL HABERLER Eşini öldüresiye dövdü, 'kendi kendine yapmıştır' ...
Fraport TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor (EK ...
Yatağı motosikletle taşıyanlara 'Deli ha' diyen, fenomen kokoreççiymiş
YEREL HABERLER Yatağı motosikletle taşıyanlara 'Deli ha' diyen, ...
Bağlantı demiri kopan römork devrildi Traktörde bulunan 2 kişi, burunları bile kanamadan kazayı atlattı
YEREL HABERLER Bağlantı demiri kopan römork devrildi Traktörde ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kepez’de Glütensiz Yaşam Projesi’ne imza atıldı
YEREL HABERLER Kepez’de Glütensiz Yaşam Projesi’ne imza atıldı
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar: " Corendon Airlines ile havalara uçmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda ...
Fraport-TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport-TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor ...
Kısıtlamayı fırsat bilen 2 hırsız, inşattan 5 bin TL değerinde demir çaldı Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına da yansıdı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı fırsat bilen 2 hırsız, inşattan 5 bin TL ...
Evde kumara 56 bin lira ceza
YEREL HABERLER Evde kumara 56 bin lira ceza
Alanya’da ‘yeşil kokain’ operasyonu: 4 gözaltı Operasyonda 507 gram 'yeşil kokain' ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya’da ‘yeşil kokain’ operasyonu: 4 ...
'Son model araçla gelip çaldıkları için şikayetçiyim'
YEREL HABERLER 'Son model araçla gelip çaldıkları için şikayetçiyim'
Hemşirelere " Ben salağım" yazdıran başhekim görevden alındı
YEREL HABERLER Hemşirelere " Ben salağım" yazdıran başhekim görevden ...
Başhekimin, hemşirelere 'Ben salağım' yazdırdığı iddiasına soruşturma (2)
YEREL HABERLER Başhekimin, hemşirelere 'Ben salağım' yazdırdığı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X