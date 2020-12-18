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Pazarcıların tezgah podyumda sebze- meyve defilesi ilgi çekti

DHA

Pazarcıların tezgah podyumda sebze- meyve defilesi ilgi çekti


Ahmet İSTEK/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir grup pazarcı, kapalı semt pazarında açtıkları tezgahın üzerinde sebze ve meyvelerle defile yaptı. Bir başkası da sebze kasasını kamera gibi tutup o anları görüntüleyen kameramanı canlandırdı. Bu anlar ise sosyal medyada paylaşıldı. 
Kepez ilçesinin Gülveren Mahallesi´nde bulunan kapalı semt pazarında esnafın, sebze ve meyvelerle gerçekleştirdiği defile o anları izleyen vatandaşları güldürdü. Perşembe günleri açılan pazara, sabah saatlerinde gelen 6 esnaf ürünlerin sergilendiği tezgahı defile yapılan podyuma çevirdi. Pazarcılar, ellerine soğan çuvalı, mor lahana, domates kasası alıp podyuma çıktı ve manken gibi sebzelerle podyumda yürüdü. Pazarcılardan biri de sebze kasasını sopayla tutarak o anları görüntüleyen kameramanı canlandırdı. Bu anların paylaşıldığı görüntüler sosyal medyada ilgiyle izlendi.  DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2020-12-18 11:13:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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