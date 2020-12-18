Manavgat'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

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Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)ANTALYA7nın Manavgat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Kumluca ilçesinde, saat 12.24'te Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 6.94 kilometre derinlikte kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU

2020-12-18 13:50:41



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