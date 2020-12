Görme engelli sağlık çalışanı, işe gelmeyince mesai arkadaşlarını korkuttu Her sabah arkadaşlarına 'günaydın' mesajı atan görme engelli sağlık memuru, bu sabah mesaj atmayıp sosyal medyadan mesaj paylaşınca mesai arkadaşlarını tedirgin etti Evinde bulunamayan genci bulmak için polis çalışma başlattı

Antalya’da evinde yalnız yaşayan 28 yaşındaki yüzde 70 görme engelli sağlık çalışanı, sabah işe gelmeyince yakınları ile arkadaşlarını korkuttu. Polisin evine baktığı sağlık çalışanına rastlanılmadı. Mesai arkadaşlarına her sabah ‘günaydın’ mesajı atan engelli gencin bu sefer sosyal medya hesabından, “Yalan olduysa ömrüm sensiz, senle gerçek yaşanmadıysa her şey ansız, bırakıp gittiysen umarsız, bil ki; ben de yaşarım sensiz” yazısını paylaşması yakınlarını ve arkadaşlarını endişelendirdi. Polis genci bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 11.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kepez Devlet Hastanesinde engelli kadrosunda yer alan yüzde 70 görme engelli Mehmet Sinan Çiçek, bu sabah sosyal medya hesabından, ‘Yalan olduysa ömrüm sensiz, senle gerçek yaşanmadıysa her şey ansız, bırakıp gittiysen umarsız, bil ki; ben de yaşarım sensiz” yazısını paylaştı ancak işe gelmedi. Telefonu kapalı olan Çiçek’i merak eden mesai arkadaşları, eve giderek ona ulaşmaya çalıştı ancak kapıyı açan olmadı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra eve gelen Çiçek’in eniştesi yardımıyla kapı açıldı. İçeride arama yapan ekipler ve Çiçek’in yakınları kimseye rastlayamadı.



“Her sabah ‘günaydın’ derdi”

Evde tek yaşadığı belirtilen Çiçek’in aynı hastanede çalıştığı yakın arkadaşı Dilek Orak Arlı, “Her sabah günaydın diye mesaj atardı. Dün ve bugün demedi. Dün öğleden sonra görmedim, çıkışta mutlaka uğrardı ama gelmedi. Komşuları da görmemişler. Yakın arkadaşlarıyız. En son dün öğlen gördüm. Bir telefon geldi, ‘Abla benim gitmem lazım, aşağıdan çağırıyorlar’ dedi. Aşağıdaki çalışanlara sordum, görmediklerini söylediler. Öğlen yemeği arasıydı. Bir daha da görmedim” dedi.

Polis, Mehmet Sinan Çiçek’i bulmak için çalışma başlattı.

