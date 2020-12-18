Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750’ye ulaştı Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür: "8 Aralık’tan bu yana vaka sayısı yüzde 100 oranında düştü" "Salgının başlangıcından bugüne 138 bin 344 kutu Favipiravir tablet, 28 bin 476 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750’ye ulaştı Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür: "8 Aralık’tan bu yana vaka sayısı yüzde 100 oranında düştü" "Salgının başlangıcından bugüne 138 bin 344 kutu Favipiravir tablet, 28 bin 476 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldı"

İHA

Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750’ye ulaştı Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür: "8 Aralık’tan bu yana vaka sayısı yüzde 100 oranında düştü" "Salgının başlangıcından bugüne 138 bin 344 kutu Favipiravir tablet, 28 bin 476 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldı"

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, genişletilmiş il filyasyon ekipleriyle hem saha hem de merkezde olmak üzere 835 sağlık personeli ve 402 filyasyon ekibinin görev yaptığını belirterek, "Covid19 salgınının başladığı tarihten itibaren bugüne kadar yapmış olduğumuz toplam Filyasyon sayımız bugün itibarıyla 223 bin 750’dir. 118 Aralık ayında ise 50 bin 12’dir" dedi.
Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, üstün çalışmalarından dolayı teşekkür etmek için filyasyon ekiplerini ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid19 salgınındaki vaka sayılarındaki artışa işaret ettiği Antalya'da yeni tedbirlerin alınmasıyla birlikte vaka sayılarının 8 Aralık’tan bu yana yüzde 100 oranında düşürüldüğünü söyleyen Hülür, PCR testi pozitif olan hastaları filyasyon ekipleri ile birlikte ev ev dolaşarak denetimlerde bulundu. Bakanlığın talimatları ve rehberleri doğrultusunda Antalya Valisi Ersin Yazıcı öncülüğünde diğer tüm kurumlarla da sıkı bir işbirliği ve koordineli çalışma içinde olduklarını söyleyen Dr. Hülür, "İlimizdeki korona vakalarını yüzde 100 düşürdük. Covid19 salgınında hem kaynağı bulmak hem de pozitif vakanın temaslılarını bularak toplumdan izole etme çalışmalarını var gücümüzle yürütüyoruz. 7/24 görev yapan filyasyon ekiplerimizi daha da genişlettik. Genişletilmiş il filyasyon ekiplerimizle hem saha hem de merkezde olmak üzere 835 sağlık personeli, 402 filyasyon ekibi üstün gayret göstererek görev yapmaktadır. Covid19 salgınının başladığı tarihten itibaren bugüne kadar yapmış olduğumuz toplam filyasyon sayımız bugün itibarıyla 223 bin 750’dir. 118 Aralık ayında ise 50 bin 12’dir" dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, filyasyon ekipleri ile birlikte yaptığı ev ziyaretlerinde vatandaşlara da gösterdikleri işbirliğinden dolayı teşekkür ederek, önerilerde bulunup istek ve şikayetlerini dinledi. Hülür, "Öncelikle evinizde kalarak büyük bir riski önlediğinizi unutmayın. Kişisel koruyucu önlemlerinizi alın, evinize asla ziyaretçi kabul etmeyin, kronik hastalığı bulunanlar ilaçlarınızı düzenli olarak alın, diyetlerinize uyun ve dengeli beslenin, ev içinde basit egzersizler yaparak hareket edin, ellerinizi su ve sabunla yıkayın. Eğer ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa bir sağlık kuruluşuna başvurun’’ diye konuştu.

Aralık ayında 30 bin 500 çağrı geldi
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak teknik altyapı donanımıyla arayan ve aranan olmak üzere iki çağrı merkezi kurduklarını hatırlatan Hülür, aranan çağrı merkezine 118 Aralık tarihleri arasında gelen toplam çağrı sayısının 30 bin 500 olduğunu, çağrı merkez ekiplerinin ise 43 bin 239 arama yaptığını açıkladı. Hülür, "Arayan çağrı merkez ekiplerimiz PCR testi pozitif ve temaslı hastalarımızı Sağlık Bakanlığı iletişim hattı üzerinden 2., 4., 6., 8. günlerde olmak üzere bir hastayı toplamda 4 kez arayarak hal ve hatırını soruyor, ihtiyaçlarını, şikayetlerini, ilaç kullanımını, aile hekimleri ile iletişimlerini öğrenip sorun varsa çözümler buluyoruz. Ayrıca ev içi korunma yöntemleri sosyal mesafe, maske kullanımı, el yıkama, odalarını sık sık havalandırmaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyarıyoruz. Çağrı merkezi numaramız güncellenmiştir. Ekiplerimize 238 34 68 telefon numarasından ulaşabiliyor. Yine salgının başlangıcından bugüne kadar KYK Sahra Hastanesinde kalan hasta sayımız 708 kişidir. 118 Aralık ayında ise izolasyona uymayan kişi sayısı 202 olup, şu anda yurtta kalan kişi sayısı 65’dir" diye konuştu.
İlaç tedavisi konusunda da açıklamalarda bulunan Hülür, salgının başlangıcından bugüne kadar 138 bin 344 kutu Favipiravir tablet, 28 bin 476 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldığı bilgisini paylaştı. Hülür, Aralık ayında ise 74 bin 261 kutu Favipiravir tablet, 14 bin 80 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında, 'yasak aşk' itirafı
YEREL HABERLER Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında, 'yasak aşk' ...
Görme engelli sağlık çalışanı, işe gelmeyince mesai arkadaşlarını korkuttu Her sabah arkadaşlarına 'günaydın' mesajı atan görme engelli sağlık memuru, bu sabah mesaj atmayıp sosyal medyadan mesaj paylaşınca mesai arkadaşlarını tedirgin etti Evinde bulunamayan genci bulmak için polis çalışma başlattı
YEREL HABERLER Görme engelli sağlık çalışanı, işe gelmeyince mesai ...
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi Sahilde balık tutan amatör balıkçıların sosyal mesafeleri havadan görüntülendi Helikopterli trafik denetiminde 220 sürücüye 125 bin TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan ...
Antalya’da ‘canınız çeksin’ diyerek korona partisi düzenlediler Korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Antalya’da ‘canınız çeksin’ diyerek korona partisi ...
Alanya’da ağaçtan düşen kadın öldü
YEREL HABERLER Alanya’da ağaçtan düşen kadın öldü
Darbedilip gözünü kaybeden tarım işçisine kadınlardan destek
YEREL HABERLER Darbedilip gözünü kaybeden tarım işçisine kadınlardan ...
Manavgat'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Manavgat'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Ekim yapılamayan alanlar tarıma geri kazandırılıyor
YEREL HABERLER Ekim yapılamayan alanlar tarıma geri kazandırılıyor
Konyaaltı Belediyesinde asgari ücret 3 bin 200 lira oldu
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesinde asgari ücret 3 bin 200 lira ...
Sili:"Syedra Antik Kenti ziyaretçi akınına uğrayacak potansiyelde"
YEREL HABERLER Sili:"Syedra Antik Kenti ziyaretçi akınına uğrayacak ...
Kepez’in dört bir yanına ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’
YEREL HABERLER Kepez’in dört bir yanına ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’
Başkan Uysal: "Kırcami’de belirsizlik yok kararlılık var"
YEREL HABERLER Başkan Uysal: "Kırcami’de belirsizlik yok kararlılık ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında toplu taşıma için 23 hatta 43 araç seferde
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında toplu taşıma için 23 ...
Mor karnabaharı görenler boyalı zannediyor
YEREL HABERLER Mor karnabaharı görenler boyalı zannediyor
2 yavru kuzuyu ayaklarına ip bağlayıp Manavgat Irmağında ölüme terk ettiler
YEREL HABERLER 2 yavru kuzuyu ayaklarına ip bağlayıp Manavgat ...
Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde 70'i tükendi
YEREL HABERLER Antalya genelinde Mili Piyango biletlerinin yüzde ...
Villada parti yaptılar, 'Canınız çeksin' notuyla paylaştılar
YEREL HABERLER Villada parti yaptılar, 'Canınız çeksin' notuyla ...
Pazarcıların tezgah podyumda sebze- meyve defilesi ilgi çekti
YEREL HABERLER Pazarcıların tezgah podyumda sebze- meyve defilesi ...
Pazar esnafı kış sebzelerini defileyle tanıttı sosyal medya patladı Pazar tezgahlarını birleştirip üzerinde ellerinde sebze çuvalları kavunlarla yürüyüp mankenlere taş çıkarttılar
YEREL HABERLER Pazar esnafı kış sebzelerini defileyle tanıttı sosyal ...
1250 soda şişesinden noel ağacı
YEREL HABERLER 1250 soda şişesinden noel ağacı
Prof. Kaska: Antik tepedeki caretta caretta silüeti tamamen doğal
YEREL HABERLER Prof. Kaska: Antik tepedeki caretta caretta silüeti ...
Propolis ve ham balın bağışıklık ve öksürük üzerine etkisi Doç. Dr. Engin Celep: " Bağışıklığın desteklenmesi için propolis ve ham balın düzenli tüketilmesi faydalı olur"
YEREL HABERLER Propolis ve ham balın bağışıklık ve öksürük üzerine etkisi Doç. ...
Covid-19 hastalarından filyasyon ekiplerine motivasyon artıran ‘pasta ve börek’ daveti Korona virüsün yayılımını önlemek için pozitif vak'aların kapılarına kadar giden filyasyon ekipleri ile hasta vatandaşların diyalogları güldürdü Filyasyon ekibi görevlisi Diş Hekimi Kozan Soy: “Eve sağlıkçı geliyor, pasta, börek hazırlamak gerekir” diyen oluyor. Biz kapıdan yapıp gideceğimizi söyleyince de ‘olur mu öyle şey’ diyor”
YEREL HABERLER Covid-19 hastalarından filyasyon ekiplerine ...
'Noel Baba Antalyalıdır'
YEREL HABERLER 'Noel Baba Antalyalıdır'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X