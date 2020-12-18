Irmakta bacakları bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki ırmakta bacaklarından bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu.

Arkadaşlarıyla balık avlamak için çarşamba günü Manavgat'a bağlı Boğaz mevkiine giden Emre Balaban, iskelenin alt kısmında, Manavgat Irmağı'nda i2 kuzu ölüsü olduğunu fark etti. Balaban, kuzuları ırmaktan çıkarınca bacaklarının bağlı olduğunu gördü. Balaban, bunu yapanın insan olamayacağını söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-12-18 14:53:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.