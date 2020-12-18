Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden düzeltme... "8 Aralık’tan bu yana vaka sayısı yüzde 55 oranında düştü" Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750’ye ulaştı Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür: "8 Aralık’tan bu yana vaka sayısı yüzde 55 oranında düştü" "Salgının başlangıcından bugüne 138 bin 344 kutu Favipiravir tablet, 28 bin 476 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldı"

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, genişletilmiş il filyasyon ekipleriyle hem saha hem de merkezde olmak üzere 835 sağlık personeli ve 402 filyasyon ekibinin görev yaptığını belirterek, "Covid19 salgınının başladığı tarihten itibaren bugüne kadar yapmış olduğumuz toplam Filyasyon sayımız bugün itibarıyla 223 bin 750’dir. 118 Aralık ayında ise 50 bin 12’dir" dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, üstün çalışmalarından dolayı teşekkür etmek için filyasyon ekiplerini ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid19 salgınındaki vak'a sayılarındaki artışa işaret ettiği Antalya'da yeni tedbirlerin alınmasıyla birlikte vak'a sayılarının 8 Aralık’tan bu yana yüzde 55 oranında düşürüldüğünü söyleyen Hülür, PCR testi pozitif olan hastaları filyasyon ekipleri ile birlikte ev ev dolaşarak denetimlerde bulundu. Bakanlığın talimatları ve rehberleri doğrultusunda Antalya Valisi Ersin Yazıcı öncülüğünde diğer tüm kurumlarla da sıkı bir işbirliği ve koordineli çalışma içinde olduklarını söyleyen Dr. Hülür, "İlimizdeki korona vak'alarını yüzde 55 düşürdük. Covid19 salgınında hem kaynağı bulmak hem de pozitif vak'anın temaslılarını bularak toplumdan izole etme çalışmalarını var gücümüzle yürütüyoruz. 7/24 görev yapan filyasyon ekiplerimizi daha da genişlettik. Genişletilmiş il filyasyon ekiplerimizle hem saha hem de merkezde olmak üzere 835 sağlık personeli, 402 filyasyon ekibi üstün gayret göstererek görev yapmaktadır. Covid19 salgınının başladığı tarihten itibaren bugüne kadar yapmış olduğumuz toplam filyasyon sayımız bugün itibarıyla 223 bin 750’dir. 118 Aralık ayında ise 50 bin 12’dir" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, filyasyon ekipleri ile birlikte yaptığı ev ziyaretlerinde vatandaşlara da gösterdikleri işbirliğinden dolayı teşekkür ederek, önerilerde bulunup istek ve şikayetlerini dinledi. Hülür, "Öncelikle evinizde kalarak büyük bir riski önlediğinizi unutmayın. Kişisel koruyucu önlemlerinizi alın, evinize asla ziyaretçi kabul etmeyin, kronik hastalığı bulunanlar ilaçlarınızı düzenli olarak alın, diyetlerinize uyun ve dengeli beslenin, ev içinde basit egzersizler yaparak hareket edin, ellerinizi su ve sabunla yıkayın. Eğer ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa bir sağlık kuruluşuna başvurun’’ diye konuştu.



Aralık ayında 30 bin 500 çağrı geldi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak teknik altyapı donanımıyla arayan ve aranan olmak üzere iki çağrı merkezi kurduklarını hatırlatan Hülür, aranan çağrı merkezine 118 Aralık tarihleri arasında gelen toplam çağrı sayısının 30 bin 500 olduğunu, çağrı merkez ekiplerinin ise 43 bin 239 arama yaptığını açıkladı. Hülür, "Arayan çağrı merkez ekiplerimiz PCR testi pozitif ve temaslı hastalarımızı Sağlık Bakanlığı iletişim hattı üzerinden 2., 4., 6., 8. günlerde olmak üzere bir hastayı toplamda 4 kez arayarak hal ve hatırını soruyor, ihtiyaçlarını, şikayetlerini, ilaç kullanımını, aile hekimleri ile iletişimlerini öğrenip sorun varsa çözümler buluyoruz. Ayrıca ev içi korunma yöntemleri sosyal mesafe, maske kullanımı, el yıkama, odalarını sık sık havalandırmaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyarıyoruz. Çağrı merkezi numaramız güncellenmiştir. Ekiplerimize 238 34 68 telefon numarasından ulaşabiliyor. Yine salgının başlangıcından bugüne kadar KYK Sahra Hastanesinde kalan hasta sayımız 708 kişidir. 118 Aralık ayında ise izolasyona uymayan kişi sayısı 202 olup, şu anda yurtta kalan kişi sayısı 65’dir" diye konuştu.

İlaç tedavisi konusunda da açıklamalarda bulunan Hülür, salgının başlangıcından bugüne kadar 138 bin 344 kutu Favipiravir tablet, 28 bin 476 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldığı bilgisini paylaştı. Hülür, Aralık ayında ise 74 bin 261 kutu Favipiravir tablet, 14 bin 80 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldığını açıkladı.

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