Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil

DHA

Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA, (DHA)-  ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, R.O.'nun öldüresiye dövdüğü 2 çocuğunun annesi Halime O.'nun komşuları, R.O.'nun sık sık eşine şiddet uyguladığını, olay akşamı da hem cam parçaları, hem demir çubukla kadına saldırdığını söyledi.
Olay, 29 Eylül gecesi Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar, polisi arayıp, komşuları R.O.'nun daha önce de şiddet uyguladığı eşi Halime O.'yu dövdüğünü bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, R.O.'dan kapıyı açmasını istedi. Ancak R.O. kapıyı açmamakta direndi, polislere hakaret etti. Halime O. ile 2 çocuğunun yardım çığlığı atması üzerine polis, savcılık izniyle balkondan eve girdi. Uzun süre bağıran ve tehditler savuran R.O. gözaltına alınırken, Halime O. ise eli yüzü kan içinde bulundu. Çağrılan ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi edilen Halime O., aldığı ağır darbeler nedeniyle 2 kez ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Tedavisi tamamlandıktan sonra ailesi tarafından şehir dışına görülen Halime O., bir sonraki duruşmada ifade verecek. Daha önce 5 kez uzaklaştırma kararı çıkarılmasına rağmen o akşam eve giderek Halime O.'yu darbeden, cam parçaları ve demir sopayla eşini ağır yaralayan R.O., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dün Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında eşine şiddet uygulamadığını ileri süren R.O., "Kendisi yapmıştır. Ben bir şey yapmadım" dedi.
'ÇOCUKLAR BİZİ KURTARIN DİYE BAĞIRIYORDU'
Halime O.'nun komşuları, DHA'ya olaya ilişkin açıklama yaptı. Bu olayın ilk kez yaşanmadığını aktaran komşulardan T.B., "Kadın kapıyı içeriden kilitlemiş, kocası diğer balkona atladı, oradan saldırdı kadına. Diğer kapıdan saldırdı. Kadın kapıyı açmayınca camı kırdı, kapıyı açtı. Kadına camlarla saldırdı, bağırdı. Çocuklar 'İmdat, kurtarın bizi, polis çağırın' diye bağırıyordu. Sonra polis geldi, polislere ne hakaretler, ne küfürler aklınız hayaliniz durur. Ambulans geldiğinde de kadının her tarafı kan içerisindeydi çocuklarla birlikte. Kocası evin önüne oturdu, polise küfürler etti. Polisler iyi sabretti" dedi.
1 HAFTA ÖNCE DE EVE GELEREK EŞİNE BAĞIRMIŞ
Daha önce de sık sık böyle şiddet olayı yaşandığını aktaran T.B., olaydan 1 hafta önce de yine aynı bağrışlar olduğunu ve yine polisin geldiğini belirterek, "Polis götürdü onları. Eşine, çocuklarına kızıyordu. O adam sanırım uyuşturucu almış" diye konuştu.
'DEMİR SOPAYLA, CAM PARÇALARIYLA DÖVDÜ'
Halime O.'nun bir diğer komşusu M.E. ise şöyle konuştu:
"Son olayda uzaklaştırması olduğu halde yine evi rahatsız edip, 'Ara diyorum sana' diye karısına bağırıyordu. Kadın 'Aramayacağım' diyordu. Sonra balkona kilitlediğinde bir balkondan öbür balkona atlayarak hangi kapının açık olduğunu kontrol etti. Zaten şiddete meyilli bir insandı. Polislerin söylediğine göre uyuşturucu kullandığı tespit edilmiş. O gün yine bağırıp çağırıp camı kırdı. Kadın tekrar kapıyı kilitlemeye çalıştığında bileğine camla vurdu. Kadın kaçmaya çalışırken, kapıyı açtı içeride darbetti. Sonra balkona çıkarak demir bir çubuk aldı, kadını odada darbetti. Kadının her yerinden kan fışkırıyordu. O ara polisler geldi, ne yazık ki açamadılar kapıyı. Polisleri uyardım balkon kapısı açık diye, o arada kadın ve çocuklar odanın kapısına dolap çekmiş, adam içeri giremesin diye. Kadın müthiş bir şok içerisindeydi. Polisler geldiğinde adam kafasını kapıya dayadı, 'Benim astımım var. Ben bir şey yapmadım. Ben gitmek istiyorum. Beni bırakın, açmayacağım kapıyı' diye bağırıyordu. Sonunda polisler kapıyı kırdı. Etkisiz hale getirdiklerinde çok bağırıyor, küfürler ediyordu. 'Benim 3 milyon TL param var, sizi öldüreceğim' diye bağırıyordu. Polis etkisiz hale getirdi. Kadını almak için savcıyı beklediler. Basın ve polisten öğrendiğimiz kadarıyla iyileştikten sonra kadını ailesi almış götürmüş. Eşini de bir gün sonra üst baş almaya, kelepçeli bir şekilde eve getirdiler. İnşallah çıkamaz bir daha."
'DAHA ÖNCE DE KADININ GÖTÜRÜLDÜĞÜ SIĞINMA EVİNİ BASMIŞ'
Olay sonrası Halime O.'nun çocuklarıyla kaldığı eve gelen R.O.'nun annesinin kan lekelerini temizlediğini anlatan M.E., şunları söyledi:
"Şahsın annesi gelerek evi temizledi. Videolardan gördüğümüz kadarıyla evin duvarlarına kadar kan. Berbat bir vaziyetteydi. Halen balkonda kırılan camlar takılmadan bu vaziyette duruyor. Kocanın mahkemede verdiği ifade yalan. Bunca görgü tanığının arasından nasıl yalan ifadede bulunuyor, anlamıyorum. Kadın birçok kez sığınma evine gitti. Kadını son götürdüklerinde evi basmış, orada da aynı olayı yaratmış. Karakolu basmış, evi basmış, kadın da korkudan davadan çekiliyor. Şu anda ne durumda, ne yapıyor hiçbir bilgimiz yok tutuklu olduğunu biliyoruz sadece." DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2020-12-18 17:27:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesik olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesik olarak ölü ...
İlkokul öğretmeni hakkında 'taciz' iddiası
YEREL HABERLER İlkokul öğretmeni hakkında 'taciz' iddiası
Antalya’da yapılandırmaya başvuru sayısı 230 bini geçti
YEREL HABERLER Antalya’da yapılandırmaya başvuru sayısı 230 bini ...
ALKÜ’ye Türk dili ve kültürüne hizmet ve yayın ödülü
YEREL HABERLER ALKÜ’ye Türk dili ve kültürüne hizmet ve yayın ödülü
Kumluca Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim
YEREL HABERLER Kumluca Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim
İnşaat demiri hırsızları bir gün kaçabildi Kısıtlama günü hırsızlık yaptılar, güvenlik kamerasına yakalandılar
YEREL HABERLER İnşaat demiri hırsızları bir gün kaçabildi Kısıtlama ...
İl Sağlık Müdürü Hülür: Antalya'da koronavirüs vaka sayısında yüzde 55 düşüş var
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Hülür: Antalya'da koronavirüs vaka ...
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden düzeltme... "8 Aralık’tan bu yana vaka sayısı yüzde 55 oranında düştü" Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750’ye ulaştı Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür: "8 Aralık’tan bu yana vaka sayısı yüzde 55 oranında düştü" "Salgının başlangıcından bugüne 138 bin 344 kutu Favipiravir tablet, 28 bin 476 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldı"
YEREL HABERLER Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden düzeltme... "8 ...
Kuryelere 'hayatıma kastım yok, kaskım var' bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Kuryelere 'hayatıma kastım yok, kaskım var' ...
Anahtarını teslim etmedikleri eski iş yerini soydular İş yerlerinden 3 adet televizyon çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Anahtarını teslim etmedikleri eski iş yerini ...
Antalya'da yasadışı bahse jandarma operasyonu: 6 gözaltı Şüpheli şahıslara ait farklı bankalarda bulunan 30 ayrı banka hesabına da el konuldu
YEREL HABERLER Antalya'da yasadışı bahse jandarma operasyonu: 6 ...
Kayıp görme engelli sağlık çalışanı aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp görme engelli sağlık çalışanı aranıyor
Müvekkili at eti satmaktan ceza alan avukat: Sağlığa zararlı raporu yok
YEREL HABERLER Müvekkili at eti satmaktan ceza alan avukat: Sağlığa ...
Irmakta bacakları bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu
YEREL HABERLER Irmakta bacakları bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu
Prof. Dr. Korkut Yaltkaya anısına XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Korkut Yaltkaya anısına XV. Klinik ...
Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750’ye ulaştı Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür: "8 Aralık’tan bu yana vaka sayısı yüzde 100 oranında düştü" "Salgının başlangıcından bugüne 138 bin 344 kutu Favipiravir tablet, 28 bin 476 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldı"
YEREL HABERLER Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750’ye ...
Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında, 'yasak aşk' itirafı
YEREL HABERLER Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında, 'yasak aşk' ...
Görme engelli sağlık çalışanı, işe gelmeyince mesai arkadaşlarını korkuttu Her sabah arkadaşlarına 'günaydın' mesajı atan görme engelli sağlık memuru, bu sabah mesaj atmayıp sosyal medyadan mesaj paylaşınca mesai arkadaşlarını tedirgin etti Evinde bulunamayan genci bulmak için polis çalışma başlattı
YEREL HABERLER Görme engelli sağlık çalışanı, işe gelmeyince mesai ...
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi Sahilde balık tutan amatör balıkçıların sosyal mesafeleri havadan görüntülendi Helikopterli trafik denetiminde 220 sürücüye 125 bin TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan ...
Antalya’da ‘canınız çeksin’ diyerek korona partisi düzenlediler Korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Antalya’da ‘canınız çeksin’ diyerek korona partisi ...
Alanya’da ağaçtan düşen kadın öldü
YEREL HABERLER Alanya’da ağaçtan düşen kadın öldü
Darbedilip gözünü kaybeden tarım işçisine kadınlardan destek
YEREL HABERLER Darbedilip gözünü kaybeden tarım işçisine kadınlardan ...
Manavgat'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Manavgat'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Ekim yapılamayan alanlar tarıma geri kazandırılıyor
YEREL HABERLER Ekim yapılamayan alanlar tarıma geri kazandırılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X