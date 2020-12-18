Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın: "90 tane koca olsa annemin tırnağından vazgeçmem" Kaybolan 92 yaşındaki kadının damadı ve 2 kızına 4 yıl sonra açılan cinayet davasında yargılama devam ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gülsüm Çınar'ı (92) öldürdükleri iddiasıyla yargılanan damadı ve kızı, yeniden hakim karşısına çıktı. 'Üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan yargılanan yaşlı kadının kızı savunmasında, "Ben 90 tane koca olsa annemin tırnağından vazgeçmem" dedi. Sanık damat ise "Bana iftira atıyorlar" diyerek kendisini savundu.



Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’nde yaşayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, 2016 Haziran ayında birlikte yaşadığı kızı A.A’nın evinden kendi evine gitmek üzere ayrıldı. Akşam saat 19.00’a kadar gelmemesi üzerine çocukları ve torunları tarafından aranılan Gülsüm Çınar için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Çınar’ın en son kaldığı ev olmak üzere Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, Antalya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve diğer ekipler ile iz takip köpeklerinin de aralarında bulunduğu 70 kişilik geniş katılımlı arama çalışması başlatıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin de havadan destek verdiği ve Gülsüm Çınar'ın evi merkez alınarak yapılan aramalarda, ormanlık alanın içi, suyolları, dere yatakları, kuyular, tarla ve bahçeler didik didik arandı. Ekiplerin 5 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalardan herhangi bir sonuç elde edilemedi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yapılan araştırma sonucunda Gülsüm Çınar’ın kaçırıldığına dair delil bulunamaması üzerine kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.



Yaşlı kadının bütün yakınlarının cep telefonları dinlemeye alındı

Gülsüm Çınar’dan herhangi bir şekilde haber alınamaması ve geçen süre zarfında yakınlarının ihbar ve şikayetlerini değerlendiren Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya başlanıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında Gülsüm Çınar’ın çocukları, torunları, akrabaları, Evrenseki Mahallesi’nde yaşayanlar, yakınlarının o dönem çalıştığı iş yerlerinde bulunan iş arkadaşları olmak üzere onlarca kişinin ifadesine başvuruldu. Gülsüm Çınar’ın bütün yakınlarının cep telefonlarını dinlemeye alan jandarma ekipleri ayrıca geriye doğru telefon kayıtları (HTS) incelemesi de yaptı.



Kasten öldürme suçundan dava açıldı

Jandarma tarafından olayla ilgili olarak yapılan araştırma ve çalışma sonucunda Gülsüm Çınar’ın damadı M.A. kızları A.A. ve N.Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol’ şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.A. hakkında ‘kasten öldürme’, A.A. ve N.Ç. hakkında da ‘üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlanarak, şüphelilerin cezalandırılması talebiyle dava açıldı.



Yargılamaya devam edildi

Sanıkların yargılanmasına Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce devam edildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar damat M.A., yaşlı kadının kızları A.A. ile N.Ç., taraf avukatları ve tanıklar katıldı.



"Ben teyzemin kocası M.A. ile ilişki yaşadım"

Gülsüm Çınar’ın torunu Sacide C. ise anneannesinin kaybolmasının ardından bir süre sonra eşinden ayrıldığını anlattı. Sacide C., sanık eniştesi M.A'nın kendisine 3 defa ev tuttuğunu söyledi. Sacide C., "İlk tuttuğu eve hiç gelmedi, 2’nci eve sadece eşya getirmek için geldi. 3’ncü eve ise öğlenleri ‘çay demle’ diye telefon açıp geliyordu. Ben teyzemin kocası M.A. ile ilişki yaşadım. Bunu ailede herkes biliyordu. Ama bu olayda bahsedilen yasak aşk ben değilim. Teyzem N.Ç’nin kızı N.’dir" dedi.



"Anneannem ‘Ben gideceğim ve bir daha gelmeyeceğim’ dedi"

Olay günü anneannesini kendisinin minibüse bindirdiğini anlatan Sacide C., "Anneannem minibüse binerken gözyaşı döküyordu ve ‘Ben gideceğim ve bir daha gelmeyeceğim’ diyordu. Ben ‘neden’ diye sordum cevap vermedi bana. O gün annemin evindeydim. Bütün gün ev temizlik yaptık. Olayı daha sonra duyduk. Ben evine vardığımda anneannem kayıpken, ölüp ölmediği belli değilken, teyzem ‘annem öldü’ diye dizlerini dövüyordu" diye konuştu.



"Ailenin ses kayıtları M.A’da vardır"

Olay günü çocuğunun burnu kanamaya başlayınca saat 16.00 sıralarında M.A’yı arayarak, durumu anlattığını ifade eden Sacide C., “Bana, ‘Gelince hastaneye götürürüz’ dedi. Sesi tedirgin geliyordu. M.A., benim bu olayla ilgili ifade vermemi hiç istemedi, bana hep ‘çocuğunu elinden alırlar’ dedi. Bizim ailenin bütün ses kayıtları M.A’da vardır. Herkes birbiri aleyhine konuşurken kayıt yapmış sonra aleyhlerine kullanıyor” dedi.



"Bu para nereye gitti?"

Tanıklardan Gülsüm Çınar’ın torunu Ali Çınar’da anneannesinin kaybolmasından sonra aile içinde konuşulanların artması üzerine kendisinin jandarmaya giderek suç duyurusunda bulunduğunu anlatarak, "Bu davanın yeniden açılmasını ve buraya kadar gelmesini sağladım. Babaannem kayıp olduğunda, emekli maaşı vardı ve bankada birikmiş parası vardı, bu para nereye gitti belli değil. Üstelik halam olan sanık A.A., katıldığı televizyon programında ‘Sacide dolayısıyla ben yakalanacağım’ dedi” diye konuştu.



"Annemin tırnağından vazgeçmem"

Tanığın konuşmasının ardından şikayetçilerin avukatı Cansu Uluçay mahkemeye, sanıkların ve tanıkların katıldığı bir televizyon programında yaşanan görüntülerin yer aldığı video kaydını sundu. Mahkeme başkanı video kaydını izledikten sonra sanık A.A’ya neden böyle bir söz kullandığını sordu. A.A. soruyu, "Ben bu sözleri annem için değil kendim için söyledim. Orada Sacide yüzünden psikolojim bozuldu, bir anda ağzımdan ‘yakalanacağım’ sözü çıktı. Ben 90 tane koca olsa annemin tırnağından vazgeçmem" diyerek yanıtladı.



Sanık damat A.A. ise "Tanıkların mahkemede anlattıkları doğru değil, bana iftira atıyorlar" dedi.

Sanık avukatlarından Gökhan Rıza Yılmaz, "Bahsedilen programda sanki bir mahkeme kuruluyor. Orada herkes bir kelimeyi bile sorguluyor. Müvekkilim, kocasının yeğeniyle yaşadığı ilişkiden dolayı o kelimeyi kullanmıştır" ifadelerini kullandı.

Dava, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



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