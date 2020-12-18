Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın: "90 tane koca olsa annemin tırnağından vazgeçmem" Kaybolan 92 yaşındaki kadının damadı ve 2 kızına 4 yıl sonra açılan cinayet davasında yargılama devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın: "90 tane koca olsa annemin tırnağından vazgeçmem" Kaybolan 92 yaşındaki kadının damadı ve 2 kızına 4 yıl sonra açılan cinayet davasında yargılama devam ediyor

İHA

Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın: "90 tane koca olsa annemin tırnağından vazgeçmem" Kaybolan 92 yaşındaki kadının damadı ve 2 kızına 4 yıl sonra açılan cinayet davasında yargılama devam ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gülsüm Çınar'ı (92) öldürdükleri iddiasıyla yargılanan damadı ve kızı, yeniden hakim karşısına çıktı. 'Üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan yargılanan yaşlı kadının kızı savunmasında, "Ben 90 tane koca olsa annemin tırnağından vazgeçmem" dedi. Sanık damat ise "Bana iftira atıyorlar" diyerek kendisini savundu.

Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’nde yaşayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, 2016 Haziran ayında birlikte yaşadığı kızı A.A’nın evinden kendi evine gitmek üzere ayrıldı. Akşam saat 19.00’a kadar gelmemesi üzerine çocukları ve torunları tarafından aranılan Gülsüm Çınar için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Çınar’ın en son kaldığı ev olmak üzere Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, Antalya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve diğer ekipler ile iz takip köpeklerinin de aralarında bulunduğu 70 kişilik geniş katılımlı arama çalışması başlatıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin de havadan destek verdiği ve Gülsüm Çınar'ın evi merkez alınarak yapılan aramalarda, ormanlık alanın içi, suyolları, dere yatakları, kuyular, tarla ve bahçeler didik didik arandı. Ekiplerin 5 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalardan herhangi bir sonuç elde edilemedi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yapılan araştırma sonucunda Gülsüm Çınar’ın kaçırıldığına dair delil bulunamaması üzerine kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Yaşlı kadının bütün yakınlarının cep telefonları dinlemeye alındı
Gülsüm Çınar’dan herhangi bir şekilde haber alınamaması ve geçen süre zarfında yakınlarının ihbar ve şikayetlerini değerlendiren Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya başlanıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında Gülsüm Çınar’ın çocukları, torunları, akrabaları, Evrenseki Mahallesi’nde yaşayanlar, yakınlarının o dönem çalıştığı iş yerlerinde bulunan iş arkadaşları olmak üzere onlarca kişinin ifadesine başvuruldu. Gülsüm Çınar’ın bütün yakınlarının cep telefonlarını dinlemeye alan jandarma ekipleri ayrıca geriye doğru telefon kayıtları (HTS) incelemesi de yaptı.

Kasten öldürme suçundan dava açıldı
Jandarma tarafından olayla ilgili olarak yapılan araştırma ve çalışma sonucunda Gülsüm Çınar’ın damadı M.A. kızları A.A. ve N.Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol’ şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.A. hakkında ‘kasten öldürme’, A.A. ve N.Ç. hakkında da ‘üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlanarak, şüphelilerin cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

Yargılamaya devam edildi
Sanıkların yargılanmasına Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce devam edildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar damat M.A., yaşlı kadının kızları A.A. ile N.Ç., taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

"Ben teyzemin kocası M.A. ile ilişki yaşadım"
Gülsüm Çınar’ın torunu Sacide C. ise anneannesinin kaybolmasının ardından bir süre sonra eşinden ayrıldığını anlattı. Sacide C., sanık eniştesi M.A'nın kendisine 3 defa ev tuttuğunu söyledi. Sacide C., "İlk tuttuğu eve hiç gelmedi, 2’nci eve sadece eşya getirmek için geldi. 3’ncü eve ise öğlenleri ‘çay demle’ diye telefon açıp geliyordu. Ben teyzemin kocası M.A. ile ilişki yaşadım. Bunu ailede herkes biliyordu. Ama bu olayda bahsedilen yasak aşk ben değilim. Teyzem N.Ç’nin kızı N.’dir" dedi.

"Anneannem ‘Ben gideceğim ve bir daha gelmeyeceğim’ dedi"
Olay günü anneannesini kendisinin minibüse bindirdiğini anlatan Sacide C., "Anneannem minibüse binerken gözyaşı döküyordu ve ‘Ben gideceğim ve bir daha gelmeyeceğim’ diyordu. Ben ‘neden’ diye sordum cevap vermedi bana. O gün annemin evindeydim. Bütün gün ev temizlik yaptık. Olayı daha sonra duyduk. Ben evine vardığımda anneannem kayıpken, ölüp ölmediği belli değilken, teyzem ‘annem öldü’ diye dizlerini dövüyordu" diye konuştu.

"Ailenin ses kayıtları M.A’da vardır"
Olay günü çocuğunun burnu kanamaya başlayınca saat 16.00 sıralarında M.A’yı arayarak, durumu anlattığını ifade eden Sacide C., “Bana, ‘Gelince hastaneye götürürüz’ dedi. Sesi tedirgin geliyordu. M.A., benim bu olayla ilgili ifade vermemi hiç istemedi, bana hep ‘çocuğunu elinden alırlar’ dedi. Bizim ailenin bütün ses kayıtları M.A’da vardır. Herkes birbiri aleyhine konuşurken kayıt yapmış sonra aleyhlerine kullanıyor” dedi.

"Bu para nereye gitti?"
Tanıklardan Gülsüm Çınar’ın torunu Ali Çınar’da anneannesinin kaybolmasından sonra aile içinde konuşulanların artması üzerine kendisinin jandarmaya giderek suç duyurusunda bulunduğunu anlatarak, "Bu davanın yeniden açılmasını ve buraya kadar gelmesini sağladım. Babaannem kayıp olduğunda, emekli maaşı vardı ve bankada birikmiş parası vardı, bu para nereye gitti belli değil. Üstelik halam olan sanık A.A., katıldığı televizyon programında ‘Sacide dolayısıyla ben yakalanacağım’ dedi” diye konuştu.

"Annemin tırnağından vazgeçmem"
Tanığın konuşmasının ardından şikayetçilerin avukatı Cansu Uluçay mahkemeye, sanıkların ve tanıkların katıldığı bir televizyon programında yaşanan görüntülerin yer aldığı video kaydını sundu. Mahkeme başkanı video kaydını izledikten sonra sanık A.A’ya neden böyle bir söz kullandığını sordu. A.A. soruyu, "Ben bu sözleri annem için değil kendim için söyledim. Orada Sacide yüzünden psikolojim bozuldu, bir anda ağzımdan ‘yakalanacağım’ sözü çıktı. Ben 90 tane koca olsa annemin tırnağından vazgeçmem" diyerek yanıtladı.

Sanık damat A.A. ise "Tanıkların mahkemede anlattıkları doğru değil, bana iftira atıyorlar" dedi.
Sanık avukatlarından Gökhan Rıza Yılmaz, "Bahsedilen programda sanki bir mahkeme kuruluyor. Orada herkes bir kelimeyi bile sorguluyor. Müvekkilim, kocasının yeğeniyle yaşadığı ilişkiden dolayı o kelimeyi kullanmıştır" ifadelerini kullandı.
Dava, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya'da plajlar doldu
YEREL HABERLER Alanya'da plajlar doldu
Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil
YEREL HABERLER Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk ...
Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesik olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesik olarak ölü ...
İlkokul öğretmeni hakkında 'taciz' iddiası
YEREL HABERLER İlkokul öğretmeni hakkında 'taciz' iddiası
Antalya’da yapılandırmaya başvuru sayısı 230 bini geçti
YEREL HABERLER Antalya’da yapılandırmaya başvuru sayısı 230 bini ...
ALKÜ’ye Türk dili ve kültürüne hizmet ve yayın ödülü
YEREL HABERLER ALKÜ’ye Türk dili ve kültürüne hizmet ve yayın ödülü
Kumluca Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim
YEREL HABERLER Kumluca Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim
İnşaat demiri hırsızları bir gün kaçabildi Kısıtlama günü hırsızlık yaptılar, güvenlik kamerasına yakalandılar
YEREL HABERLER İnşaat demiri hırsızları bir gün kaçabildi Kısıtlama ...
İl Sağlık Müdürü Hülür: Antalya'da koronavirüs vaka sayısında yüzde 55 düşüş var
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Hülür: Antalya'da koronavirüs vaka ...
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden düzeltme... "8 Aralık’tan bu yana vaka sayısı yüzde 55 oranında düştü" Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750’ye ulaştı Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür: "8 Aralık’tan bu yana vaka sayısı yüzde 55 oranında düştü" "Salgının başlangıcından bugüne 138 bin 344 kutu Favipiravir tablet, 28 bin 476 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldı"
YEREL HABERLER Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden düzeltme... "8 ...
Kuryelere 'hayatıma kastım yok, kaskım var' bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Kuryelere 'hayatıma kastım yok, kaskım var' ...
Anahtarını teslim etmedikleri eski iş yerini soydular İş yerlerinden 3 adet televizyon çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Anahtarını teslim etmedikleri eski iş yerini ...
Antalya'da yasadışı bahse jandarma operasyonu: 6 gözaltı Şüpheli şahıslara ait farklı bankalarda bulunan 30 ayrı banka hesabına da el konuldu
YEREL HABERLER Antalya'da yasadışı bahse jandarma operasyonu: 6 ...
Kayıp görme engelli sağlık çalışanı aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp görme engelli sağlık çalışanı aranıyor
Müvekkili at eti satmaktan ceza alan avukat: Sağlığa zararlı raporu yok
YEREL HABERLER Müvekkili at eti satmaktan ceza alan avukat: Sağlığa ...
Irmakta bacakları bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu
YEREL HABERLER Irmakta bacakları bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu
Prof. Dr. Korkut Yaltkaya anısına XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Korkut Yaltkaya anısına XV. Klinik ...
Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750’ye ulaştı Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür: "8 Aralık’tan bu yana vaka sayısı yüzde 100 oranında düştü" "Salgının başlangıcından bugüne 138 bin 344 kutu Favipiravir tablet, 28 bin 476 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldı"
YEREL HABERLER Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750’ye ...
Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında, 'yasak aşk' itirafı
YEREL HABERLER Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında, 'yasak aşk' ...
Görme engelli sağlık çalışanı, işe gelmeyince mesai arkadaşlarını korkuttu Her sabah arkadaşlarına 'günaydın' mesajı atan görme engelli sağlık memuru, bu sabah mesaj atmayıp sosyal medyadan mesaj paylaşınca mesai arkadaşlarını tedirgin etti Evinde bulunamayan genci bulmak için polis çalışma başlattı
YEREL HABERLER Görme engelli sağlık çalışanı, işe gelmeyince mesai ...
Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan denetledi Sahilde balık tutan amatör balıkçıların sosyal mesafeleri havadan görüntülendi Helikopterli trafik denetiminde 220 sürücüye 125 bin TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Antalya'da jandarma pandemi kurallarını havadan ...
Antalya’da ‘canınız çeksin’ diyerek korona partisi düzenlediler Korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Antalya’da ‘canınız çeksin’ diyerek korona partisi ...
Alanya’da ağaçtan düşen kadın öldü
YEREL HABERLER Alanya’da ağaçtan düşen kadın öldü
Darbedilip gözünü kaybeden tarım işçisine kadınlardan destek
YEREL HABERLER Darbedilip gözünü kaybeden tarım işçisine kadınlardan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X