Manavgat´ta trafik kazası: 4 yaralı



Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle AntalyaManavgat istikametinde bir süre kapalı kalan D400 kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D400 kara yolu Bereketli Mahallesi tali yol çıkışında meydana geldi. Serik´ten Manavgat´a giden Hasan Balcı yönetimindeki 07 YHS 60 plakalı otomobil, Bereketli Mahallesi yolundan D400 kara yoluna çıkan Muhammet Küçüköner´in kullandığı 33 HR 551 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Hasan Balcı ve Muhammet Küçüköner ile otomobilde yolcu olarak bulunan Haydar Furkan Dündar ve Halil Emir Balcı çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma, trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Haydar Furkan Dündar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yaralılar Manavgat ve Serik´teki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle AntalyaManavgat istikametinde bir süre kapalı kalan D400 kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-12-18 20:11:27



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