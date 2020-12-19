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Başkonsolos Rogoza: Aşı başarılı olursa Rus turist sayısı katlanarak artacak

DHA

Başkonsolos Rogoza: Aşı başarılı olursa Rus turist sayısı katlanarak artacak


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)RUSYA'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Vasilievich Rogoza, Ankara'da suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölüm yıldönümünde Antalya'nın Demre ilçesindeki anıtına çiçek bıraktı.
Rogoza, "Onun anısı Demre'de yaşıyor. Büyükelçimiz Andrey Karlov'u unutmayacağız" dedi. Başkonsolos Rogoza, aşı çalışmaları başarılı olursa bu yıl Türkiye'ye gelecek Rus turist sayısının katlanarak, artacağını ve domates kotasının yükseltileceğini de açıkladı.
Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Vasilievich Rogoza, 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölümünün 4'üncü yılında, Demre'deki Andrey Karlov Caddesi'nde bulunan anıtındaki anma için ilçeye geldi. Başkonsolos Rogoza; önce Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu'nu daha sonra Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'yı makamında ziyaret ederek, birer teşekkür plaketi verdi.
'AŞI BAŞARILI OLURSA RUS TURİST SAYISI KATLANARAK ARTACAKTIR'
Başkonsolos Rogoza, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'ya yaptığı ziyarette, "Demre bizim için çok önemli bir yer. Demre ile Rusya'yı, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Andrey Karlov Anıtı, Andrey Karlov Caddesi birbirimize bağlıyor. Andrey Karlov'u unutmamak, unutturmamak için bugün buradayız. Andrey Karlov iyi bir Türk dostu, çok iyi bir diplomattı. Rusya Dışişleri Bakanlığı çalışanları için bir akademi, bir yol göstericiydi. Onun anısı Demre'de yaşıyor. Her yıl Demre'ye gelen on binlerce Rus turist, onu hatırlıyor, anıyor. Büyükelçimiz Andrey Karlov'u unutmayacağız. Bugün onu belki tek başıma anacağım. Ama onun için burada olduğumu belirtmek istiyorum. Pandemi nedeniyle Andrey Karlov Anıtı'na çelek koyacağız. Bu yıl Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeyiz. Aşı çalışmaları başarılı olursa bu yıl gelen Rus turist sayısı katlanarak artacaktır" dedi.
'DOMATES KOTASI YÜKSELTİLECEK'
Başkonsolos Oleg Vasilievich Rogoza, DHA muhabirinin "Antalya domatesine, biberine ithalat yasağı sürecek mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:
"Bu durum Antalya domatesine, biberine karşı bir durum değil. İki ülke arasında sorunlar var. Görüşmeler sürüyor. Bu konuda olumlu adımlar atılıyor. Çok kısa sürede ithalat yasağı kalkacak. Bu konuda güzel haberler gelecek. Domates kotası da yükseltilecek. Ancak şu anda ne kadar yükselecek? Rakam veremem. Ama 200 bin tonunun üstünde olacak. Güzel haberler için biraz sabırlı olalım. Antalya bizim için önemli bir şehir. Antalyalının ürettiği ürünler de önemli."
Ziyaretin ardından Başkonsolos Oleg Vasilievich Rogoza, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ile birlikte Demre'deki Andrey Karlov Caddesi'ndeki Andrey Karlov Anıtı'na çelek koydu ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-12-19 11:20:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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