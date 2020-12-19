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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa'da yeni kreşin inşaatı başladı

İHA

Muratpaşa'da yeni kreşin inşaatı başladı

Muratpaşa Belediyesi, 3 bin metrekare yeşil alana sahip olacak yeni kreşinin inşaatına başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Şirinyalı Mahallesi’nde bulunan eski Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yeni eklenecek yapılarla kreş olarak hizmet vereceğini söyledi.
Kreşleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim kurs merkezleri, gençleri üniversite sınavlarına hazırlayan merkezleri ve mesleki eğitim, hobi, sanat kurslarıyla ilçenin en büyük eğitim kurumlarından biri olan Muratpaşa Belediyesi, 6’ncı kreşinin inşaatına Şirinyalı Mahallesi’nde başladı.
Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin Çağlayan, Dutlubahçe, Konuksever, Ermenek ve BayındırSoğuksu mahallelerindeki kreşlerin ardından yeni kreşin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Şirinyalı Mahallesi’ndeki eski yerine yapıldığını belirtti. Başkan Uysal, yeni kreşin 3 bin metrekare yeşil alana sahip olacağını söyledi.
Alanda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kullandığı yapının korunacağını ve yeni eklemelerle tek katta bin 785 metrekarelik bir kreşe sahip olacaklarını belirten Başkan Uysal, kreşte idari ve teknik birimlerin yanı sıra 3, 4, 5 yaş sınıf ve uyku odaları, revir, pedagog ve veli görüşme alanı, rehberlik birimi, oyun odası, çok amaçlı salon, yemekhane, açık oyun alanı bulunacağını da sözlerine ekledi.

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