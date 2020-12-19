Antalya’da Covid19’a yakalanıp 2 ayı yoğun bakım olmak üzere toplam 108 gün hastanede tedavi gören astım ve şeker hastası 9 çocuk annesi 25 torun sahibi 74 yaşındaki Halise Üre, yaşama tutunarak taburcu edildi. Üre’nin ilk sözü ise, “Öldüm, geri döndüm” oldu. Yaşlı kadının doktoru Ayça Gümüş de, “Hastanın geri dönmesi gerçekten çok zordu. Solunum cihazının ayarlarından onun oksijen oranını en yüksek düzeyden gönderdik. Kalbini bile ilaçla çalıştırdığımız dönem oldu. Uzun bir süre onunla iletişime geçemedik.” ifadelerini kullandı.

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